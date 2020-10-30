Акция «Возвращение имен» в Томске прошла в новом формате из-за коронавируса

«Никифоров Василий Артемьевич, 1910 года рождения, родился в селе Воронцовка, Саратовской области, проживал в деревне Костарево Парабельского района, без определенных занятий. Арестован в 1938 году. Расстрелян.

Селихов Василий Иванович, 1899 года рождения... Грузчик. Арестован в 1938 году. Расстрелян...»