Акция «Возвращение имен» в Томске прошла в новом формате из-за коронавируса
30 октября, впервые с 1992 года, в Сквере памяти у Камня Скорби не было традиционного митинга в память о жертвах политических репрессий. В связи с пандемией коронавируса музей «Следственная тюрьма НКВД» массовые мероприятия решил не проводить. Сам музей в этот день работал бесплатно. При соблюдении масочного режима, прохождения термометрии на входе и соблюдения безопасного расстояния между посетителями, все желающие могли ознакомиться с постоянной экспозицией музея, посмотреть новую выставку «Профессор Зубашев — пассажир философского парохода» о судьбе строителя и первого ректора томского политеха. Пришли те, кто хотел получить или поделиться информацией о своих родственниках, пострадавших в годы террора. А также — отдать дань памяти репрессированным томичам в рамках акции «Возвращение имен», которая ранее проходила в Сквере Памяти у памятника жертвам большевистского террора.
«Желающие прочитать имена смогли это сделать в отдельном помещении музея у экспозиции «Расстрельный крест», подходя по очереди с соблюдением безопасной дистанции к этому «расстрельному месту» и читая имена расстрелянных томичей, — говорит старший научный сотрудник Центра изучения исторической памяти при ТОКМ Василий Ханевич. — Всего за период «большого террора» (с августа 1937 по декабрь 1938 года) на территории Томской области было по 58 статье УК РСФСР осуждено 12678 человек. Из них приговорены к высшей мере наказания и расстреляны 10092 человека. Сегодня из всего этого списка смогли вспомнить только малую часть».
«Никифоров Василий Артемьевич, 1910 года рождения, родился в селе Воронцовка, Саратовской области, проживал в деревне Костарево Парабельского района, без определенных занятий. Арестован в 1938 году. Расстрелян.
Селихов Василий Иванович, 1899 года рождения... Грузчик. Арестован в 1938 году. Расстрелян...»
Для справки:
«Возвращение имен» — общероссийская гражданская акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным обществом «Мемориал». Первая такая акция прошла в Москве 29 октября 2007 года. у Соловецкого камня, памятника жертвам советских политических репрессий на Лубянской площади. В Томске «Возвращение имен» проводится в пятый раз.
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