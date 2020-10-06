Акатаев vs Фадеева: кто стал спикером думы Томска седьмого созыва

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6 октября проходит первое собрание седьмого созыва Думы Томска. Главный вопрос — выборы спикера. На пост председателя претендовали четыре человека: Юрий Ворошилин (ЛДПР), Ксения Фадеева, Чингис Акатаев (ЕР) и Василий Еремин (Яблоко). В итоге спикером стал Чингис Акатаев. За него проголосовали 20 человек. За Ксению Фадееву — 15.

О том, как проходило первое заседание городской думы, читайте ниже.

Перед началом собрания перед депутатами выступил мэр Иван Кляйн. По словам мэра Томска, главной задачей новой думы станет принятие нового бюджета. Из-за пандемии коронавируса бюджет Томска в этом году потерял порядка миллиарда рублей. Городу удалось оптимизировать 314 миллионов рублей, но социальных обязательств это не коснулось, сказал мэр.

Также Иван Кляйн пожелал избегать громких политических обещаний и покинул собрание, чтобы его присутствие не повлияло на принятие решения при выборе председателя думы Томска.

Всего на пост председателя думы Томска претендуют четыре человека.

Так, фракция ЛДПР выдвинула на пост председателя кандидатуру Юрия Ворошилина. Он работал помощником депутатом Госдумы, депутатом городской думы.

«Так как состав думы пестрый, то нужно будет находить компромиссные решения. Я готов работать со всеми и соблюдать интересы горожан, а не фракций», — отметил Юрий Ворошилин.

Ксения Фадеева в своей речи подчеркнула, что хотела бы сделать думу более открытой — чтобы транслировались онлайн не только собрания, но и комитеты.

«Интересы людей и власти расходятся. Это не удивительно, если в России за последние два десятка лет политическое поле зачищалось. Уже шестой год подряд доходы населения падают, повышен пенсионный возраст. Переписана Конституция в угоду одному человеку. Люди устали от коррупции, нищеты», — сказала Ксения Фадеева.

Фото: Виктория Мучник

Она выразила надежду, что Дума Томска станет настоящим парламентом, при которой «Единая Россия» — меньшинство. «Уважаемая Единая Россия - теперь вы оппозиция», — заявила Фадеева.

«Мы должны стать примером того, что теперь дума — это место для дискуссий. Будем договариваться, слышать друг друга, но надо не забывать, что за нами стоят интересы томичей. Уважаемая Единая Россия - теперь вы оппозиция », — сказала Ксения.

«Безусловно, у меня не такой большой опыт. Председатель думы — это не завхоз. Это такой же депутат, который может вносить решения. Что касается доходов и расходов… Я считаю, что когда у людей не решены простые коммунальные проблемы, дума не может позволить себе не сократить представительские расходы, расходы на СМИ», — добавила Ксения.

«Единая Россия» выдвинула на должность спикера кандидатуру Чингиса Акатаева, который в прошлом — заместитель губернатора по социальной политике.

«Сегодня ряд сторонних наблюдателей закидывают в информационное поле вопросы, как можно управлять такой думой, делая акцент на слове «такой». Мне кажется, что это нормальная дума. Я не люблю слово «управлять», управлять можно автомобилем. Людьми управлять нельзя», — сказал Чингис Акатаев.

Он отметил, что спикер должен будет решать несколько задач — услышать каждого, сделать думу самостоятельным органом, чтобы никто не думал о думе, как о придатке мэрии. Также он выступил за открытость думу перед избирателями.

«Мы все разные, но я считаю, что это хорошо, так как в соприкосновении разного рождается что-то новое», — сказал Чингис Акатаев.

Отвечая на вопрос депутатов, он отметил, что работать придется не только над бюджетом следующего года, но и над бюджетом этого.

«В 2001 году, когда я молодой и зеленый пришел в облдуму, бюджет составлял 20 млрд рублей. Расходовать все мы научимся профессионально. А вот подсказать власти, где источники доходов, над этим надо поработать», — сказал Акатаев.

Также он выразил свое отношение к набережной и благоустройству Томска.

«Мне набережная не нравится. Хорошо, что эти деньги были выделены не из областного и местного бюджета. Я думаю, что томичи мечтают о комфортной набережной, где можно будет гулять», — сказал Акатаев, добавив, что с фонарями, установленными на площади Ленина, он еще не сталкивался.

«Не стоит задача объединить все вокруг «Единой России». Мы не отрицаем факт того, что было некое поражение. Но я могу сказать, что в нашей фракции есть огромный управленческий и депутатский опыт. Я рассчитаю на равный вклад каждого присутствующего. С сегодняшнего дня персонификация каждого депутата отошла на второй план. Мы все — дума города Томска и нам всем отвечать в формате думы города Томска», — резюмировал Акатаев.

«Мне кажется, что важнейший из вопросов — изменение системы выборов. Не является справедливым, что партии, которые набирают по 7 -10 тысяч голосов, будут представлены только одним человеком. Второе. Назрела проблема оптимизации не только чиновников, но и муниципальных бюджетных учреждений», — сказал Василий Еремин.

В качестве примеров таких учреждений он привел муниципальную полицию, Ростехнадзор. Также Еремин предложил укрупнить комитеты — изменить работу комиссии по градостроительству, комитета по молодежной политике и спорту. Изменить систему тендеров и госзакупок.

Член партии «Роста» Елена Ульянова отметила, что депутаты не должны забывать о том, кого представляют.

«Сейчас на Томск смотрит вся страна, как на модель будущих перемен в стране. Как показали выборы, эти перемены уже пришли. Хочется пожелать всем, что в борьбе, которая уже началась, за политическое первенство, мы не забыли, зачем пришли. Хочется, чтобы спикер не забывал, что мы все здесь — обслуживающий персонал, которому жители доверили», — сказала она.

Партия КПРФ кандидатуру не выдвинула. При этом в прениях Александр Петров отметил, что партия не будет поддерживать кандидата от ЕР.

Выступил на собрании и депутат Госдумы Алексей Диденко:

«Думе Томска придется переосмыслить понятие оппозиция, так как теперь ею стала «Единая Россия». Мы в этом качестве работали 20 лет», — сказал он.

Молчали все собрание представители «Справедливой России» и «Новых людей».

Больше получаса шло обсуждение того, может ли проголосовать Владимир Самокиш, который из-за состояние здоровья не мог присутствовать на думе, а слушал заседание по ВКС. Председатель счетной комиссии Константин Ушаков высказался за то, чтобы Владимир Самокиш проголосовал у себя дома. 17 человек проголосовали «за», 10 «против», трое воздержались. (Надо было «за» 19 набрать). Семь человек не голосовали в принципе.

После этого часть депутатов выступила за переголосование. Сам Владимир Самокиш отметил, что «голоса целый округ лишили новоизбранные депутаты, которые с трибуны говорили об открытости власти». В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Диденко и представитель аппарата Думы отметили, что если депутат отсутствует в зале собрания, то закон не предусматривает возможность организовать голосование на дому.

Елена Ульянова отметила, что если бы голосовал не Самокиш, а кто-то другой, то ему бы дали проголосовать. При этом, она уточнила, что здесь «не за красных и не за белых, а за человека».

Позднее Сергей Панов отметил, что по видео «за» проголосовали 22 депутата. Василий Еремин с этим не согласился. Депутаты решили переголосовать, в ходе повторного голосования шанс проголосовать Самокишу дали 19 депутатов, 11 выступили против, трое воздержались.

Депутаты приступили к голосованию в 12.10. В 13.20 председатель счетной комиссии Константин Ушаков огласил решение. Спикером думы Томска стал Чингис Акатаев. За его проголосовали 20 депутатов. Представитель оппозиции, координатор штаба Навального Ксения Фадеева набрала 15 голосов. За кандидата от ЛДПР Юрия Ворошилина проголосовали два человека. Кандидата от партии «Яблока» Василия Еремина не поддержал никто.

В думе Томска VI изначально председателем думы был избран Сергей Ильиных. Однако спустя два месяца Сергей Ильиных перешел в обладминистрацию на пост заместителя губернатора по внутренней политике. Спикером стал представитель «Единой России» Сергей Панов.