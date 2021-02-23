Акатаев: Только десять регионов, включая Томскую область, не ремонтирует дворы за деньги федерации

Спикер думы Томска Чингис Акатаев настаивает на выделении дополнительных средств на ремонт дворов. В последние несколько лет в финансировании этих работ не участвуют деньги федерации.





«В 2017-2018 году дворы ремонтировались за счет средств бюджетов всех уровней. Собственники – то есть томичи – также вкладывали свою часть, от 1 до 20 процентов. За это время удалось привести в порядок более 100 территорий. В 2019 году регион заключил соглашение с Минстроем, в котором не было предусмотрено финансирование благоустройства дворов. Не было средств и в 2020 году. Муниципалитету пришлось справляться своими силами. Благо, в прошлом году подставили плечо областные коллеги – выделили Томску 44 млн рублей. Это позволило закрыть самые горящие объекты – там, где проекты уже были готовы (а в большинстве случаев именно на ПСД шли средства жителей). Для понимания – у проектной документации есть «срок годности». И если упустить время, придется проводить все подготовительные работы заново», — пишет Акатаев.





По его словам, сейчас область должна заключить новое соглашение с Минстроем (или внести изменения в уже существующие), чтобы в регион вновь начали поступать деньги на ремонт дорог.





«Многие наши соседи – новосибирцы, красноярцы – это сделали. Более того, всего 10 субъектов не пользуются возможностью ремонтировать дворы за счет федерации. В их числе – Томская область. В ответах из областной администрации на многочисленные обращения городских депутатов говорится о том, что «достижение показателя по благоустройству всех неблагоустроенных дворов за счет доведенных бюджетных средств не возможно, в связи с чем он был исключен из региональной составляющей как «неисполнимый» показатель». Поэтому «выполнение работ за счет субсидии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет являться нецелевым использованием бюджетных средств». Понятно, что за деньги, полученные по любому федеральному проекту, приходится очень тщательно и сложно отчитываться. Не менее понятно, что гораздо проще отчитаться за крупные проекты типа благоустройства Лагерного сада или Ново-Соборной площади, чем за мелкие дворы, где еще и очень многое зависит от управляющих компаний, ТСЖ, собственников. Но давайте быть честными. Конечно, людей привлекают крупные общегородские проекты. Но реально беспокоят их подходы к своим подъездам, дворы, подъезды к дому. Мы, депутаты, видим и слышим это на каждом приеме граждан», — пишет Чингис Акатаев.





Спикер городской думы просит главу региона дать соответсвующее поручение по внесению изменений в паспорт проекта «Формирование комфортной городской среды».





«А пока этого не произойдет – выделять из областного бюджета на это по 150 млн рублей ежегодно», — добавляет Акатаев.