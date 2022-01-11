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Академгородок подключили к центральному водоснабжению

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«Томскводоканал» завершил работы по подключению Академгородка к системе централизованного водоснабжения. Как сообщает мэрия Томска, холодное водоснабжение восстановлено во всех домах и учреждениях микрорайона.

Автор:  Мэрия Томска
Автор:  Мэрия Томска

«10 января в 22 часа системы подачи холодного водоснабжения микрорайона Академгородок запущены в рабочем режиме, пуско-наладочные работы и пролив сетей завершены в полном объеме», — сказано в сообщении.

На протяжении этой недели специалисты «Томскводоканала» будут проверять качество воды и по необходимости регулировать систему подачи. Узнать дополнительную информацию и сообщить о проблемах с водоснабжением жители Академгородка могут в диспетчерской службе «Томскводоканала» (тел. 90-50-90) и в городской «Оперативно-дежурной службе» (тел. 005).

Напомним, идея перевести Академгородок на централизованное водоснабжение появилась еще в 2009 году, т.к. город вынужден был компенсировать из бюджета разницу в цене кубометра воды, чтобы жители микрорайона платили за холодную воду наравне с томичами. Тогда же муниципалитет обратился к Томскому научному центру СО РАН с предложением передать коммунальные сети Академгородка на баланс города, но сделано это было только спустя 10 лет — в 2019 году. 

Ранее водоснабжением Академгородка занимался «Комбинат коммунального хозяйства», обслуживающий Заварзинский водозабор. Сейчас водозабор решено законсервировать из-за его убыточности, конкретных планов на его дальнейшее использование пока нет. При этом эксперты настаивают на необходимости сохранения водозабора в качестве резервного источника водоснабжения.

По словам начальника департамента городского хозяйства Александра Карпанина, «Комбинат коммунального хозяйства» не мог в полной мере обеспечить жителям качественную питьевую воду, к тому же, у комбината заканчивалась лицензия на водопользование. Поэтому мэрия добилась включения микрорайона в инвестиционную программу «Томскводоканала».

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