Академгородок переведут на централизованное водоснабжение до конца года

Работы по подключению Академгородка к системе централизованного водоснабжения планируется завершить до конца года, сообщает мэрия Томска.

Сейчас бригадам «Томскводоканала» остается проложить 1,2 километра труб, на данный момент работа ведется на участке от ул. Кучина до пр. Академического. По сообщению городской администрации, эти коммуникации позволят обеспечить чистой питьевой водой сотни жителей микрорайона.

По словам начальника департамента городского хозяйства Александра Карпанина, унитарное предприятие «Комбинат коммунального хозяйства», отвечавшее за водоснабжение Академгородка, не могло в полной мере обеспечить жителям качественную питьевую воду, к тому же, у комбината заканчивалась лицензия на водопользование. Поэтому мэрия добилась включения микрорайона в инвестиционную программу «Томскводоканала».

Идея перевести Академгородок на централизованное водоснабжение появилась еще в 2009 году, т.к. город вынужден был компенсировать из бюджета разницу в цене кубометра воды, чтобы жители микрорайона платили за холодную воду наравне с томичами. Тогда же муниципалитет обратился к Томскому научному центру СО РАН с предложением передать коммунальные сети Академгородка на баланс города, но сделано это было только спустя 10 лет — в 2019 году.