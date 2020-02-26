Академгородок для науки? Противостояние народ vs застройщики продолжается

Итоги голосования показали, что подавляющее большинство ПРОТИВ внесения каких-либо изменений. Но, к удивлению и возмущению участников, оказалось, что в этот раз мнение жителей города не значит вообще НИЧЕГО. Как сообщили организаторы, еще в течение трех дней после голосования можно подавать предложения по данному вопросу, что является грубейшим нарушением законной процедуры. И каждое «предложение» будет равнозначно голосу, отданному в процессе голосования 19 февраля!



Таким образом, городская власть грубо попирает саму суть общественных слушаний и дает возможность свести на нет результаты народного голосования. А у руководства ТДСК появляется прекрасный шанс подкорректировать результаты общественных слушаний при помощи тысяч своих сотрудников, — говорится в петиции.