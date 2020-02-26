Академгородок для науки? Противостояние народ vs застройщики продолжается
Вокруг застройки территории рядом с Особой экономической зоной в Томске разгорается скандал. Жители Академгородка и микрорайона «Наука» категорически против изменений зоны О-4 (научно-производственная и технико-внедренческая территория) под многоэтажную застройку. 19 февраля 2020 года в рабочее время на публичные слушания пришли 344 человека, чтобы проголосовать против изменения предназначения городских земель под интересы застройщика. За изменение зоны проголосовало лишь 18 человек. Однако жители «Науки» и Академгородка опасаются, что их публично высказанное мнение городские власти могут проигнорировать.
Итоги голосования показали, что подавляющее большинство ПРОТИВ внесения каких-либо изменений. Но, к удивлению и возмущению участников, оказалось, что в этот раз мнение жителей города не значит вообще НИЧЕГО. Как сообщили организаторы, еще в течение трех дней после голосования можно подавать предложения по данному вопросу, что является грубейшим нарушением законной процедуры. И каждое «предложение» будет равнозначно голосу, отданному в процессе голосования 19 февраля!
Таким образом, городская власть грубо попирает саму суть общественных слушаний и дает возможность свести на нет результаты народного голосования. А у руководства ТДСК появляется прекрасный шанс подкорректировать результаты общественных слушаний при помощи тысяч своих сотрудников, — говорится в петиции.
Возмущены томичи и тем, что руководство ТДСК делает все возможное, чтобы продавить смену предназначения земель, которыми они владеют. «Уже 20 февраля 2020 г. директорам всех дочерних обществ ОАО «ТДСК» разослано обращение директора ЗАО «ТОМ ДОМ» В. А. Носова с просьбой «поддержать инициативу нашей организации по внесению изменений… зоны О-4» (для справки: В. А. Носов также является заместителем председателя комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы города Томска, где и будет решаться вопрос о внесении изменений). <...> Неудивительно, что в администрации Советского района г. Томска выстроились очереди из сотрудников ТДСК, желающих подать предложения в интересах родной компании «по просьбе» руководства. Происходило это в рабочее время, так что заинтересованность руководства ОАО «ТДСК» в данном процессе налицо.
Глава «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов ранее не отрицал, что его компания принимает активное участие в голосовании за изменение предназначения земель рядом с ОЭЗ: «Люди из микрорайона «Наука» организовались через соцсети, провели специальные собрания. Так же могут поступить и другие люди. Мы же слушаем мнение не только ТОС «Наука», мы же слушаем мнение всех жителей города. Я не буду отрицать, что работники компании захотели высказать свое мнение и приехали».
Мы считаем, что голоса томичей не могут быть приравнены к голосам подневольных работников мощной строительной компании, прямо заинтересованной в застройке научно-производственной территории всем чем угодно – вплоть до высотных микрорайонов. Голоса сотрудников ТДСК и ее дочерних компаний нельзя учитывать при подведении итогов общественных слушаний. <...> Мы требуем: оставить зону О-4 «в покое» и не вносить в нее никаких изменений, а также прекратить потворство власти в отношении действий ОАО «ТДСК». Приобретенные земельные участки должны использоваться строго в соответствии с регламентом, без нарушения закона и с соблюдением интересов томичей! — говорится в петиции.
Посмотреть полный текст петиции и подписать ее можно здесь.
Напомним, что глава «ТОМ-ДОМ ТДСК» Виктор Носов является депутатом от Академического округа. Другой депутат от Академического округа Константин Беляков подписал петицию и прокомментировал ее в Фейсбуке так: «Вспомнился почему-то эпизод великого произведения «Собачье сердце», когда Швондер с «членами» «партячейки» пришел к профессору забирать «лишнюю» жилплощадь. Неужели, как в фильме, профессору Преображенскому придется звонить «насамыйверх», чтобы решить свое конституционное право?».
Как стало известно ТВ2, жители Академгородка и микрорайона «Наука» подали заявку на проведение митинга 7 марта 2020 года с 14.00 до 16.00 часов в переулке Плеханова (у фонтана) против внесения изменений в зону О-4 ТВЗ Академгородка и прилегающих территорий.
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