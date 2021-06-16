Айтишники Томска, объединяйтесь! В центре города открылась площадка для развития IT-сообщества

В Томске появилось новое публичное пространство для обмена знаниями и идеями в области IT. Компания «ИнфоТеКС» — ведущий разработчик в сфере информационной безопасности открыла в Томске площадку, предназначенную для взаимодействия IT-предприятий, студентов и вузов.

Фото: Андрей Чапчаев Автор: "ИнфоТеКс Академия"

«Цифры сошлись — в 2021 году исполняется 100 лет шифровальной службе России, 30 лет компании «ИнфоТеКС», 10 лет нашему проекту «Академии ИнфоТеКС», — говорит генеральный директор компании Андрей Чапчаев. — «Академия» уже включает грантовую и стажировочную программы, нам хотелось, чтобы она стала еще и точкой общения, обмена информацией, поэтому мы сделали такое пространство».

«ИнфоТеКС Академия» открылась в двухэтажном здании, примыкающем к бизнес-центру Дипломат. Деловое пространство общей площадью 230 кв.м. рассчитано на проведение небольших мероприятий, например, MeetUp-ов, в которых могут принимать участие от 15 до 80 человек.

Презентацию площадки проводили в «большом» зале — он отлично подходит для проведения оффлайн- и онлайн-конференций. А также — для трансляции происходящего в сеть в режиме реального времени.

«Здесь есть хорошая система аудио и видео сопровождения, — говорит руководитель «ИнфоТеКС Академии» Виталий Охотников. — В ближайшее время мы введем упрощенную систему управления: каждый спикер сам сможет с планшета управлять камерами, звуком — всем, что выводится на экраны и в сеть».

Фото: Виталий Охотников

«Малый» зал предназначен для мастер-классов и воркшопов. Также здесь разместилась зона кейтеринга — научные мероприятия нередко продолжительны по времени, и их участники, как правило, не против подкрепить силы в комфортных условиях.

Второй этаж бывшего кафе «Карл у Клары» занимает зона коворкинга с 20 рабочими местами. Ее в «ИнфоТеКС Академии» предполагают использовать для проведения хакатонов и соревнований по программированию. Пространство, по словам его создателей, полностью доступно для маломобильных людей — здесь есть отдельные парковка и вход, свободные проходы и специально оборудованный туалет.

На презентацию новой площадки пригласили людей заинтересованных — представителей томских вузов и бизнесменов-айтишников. Пользоваться пространством «ИнфоТеКС Академии» для организации своих мероприятий они смогут безвозмездно. Но при условии, что проводиться они будут на тему ИТ и ИБ (заявки на съезд ударников сетевого маркетинга или любителей хорового пения будут отклонены), и — что на этих мероприятиях смогут присутствовать представители «ИнфоТеКС Академии».

«Мы активно развиваем взаимодействие с IT-сообществом и стараемся сделать его максимально открытым, — говорит руководитель «ИнфоТеКС Академии» Виталий Охотников. — Несмотря на специфику компаний, работающих с информационной безопасностью, у нас очень много тем, которыми мы могли бы поделиться друг с другом. Своя «головная боль» есть абсолютно у всех разработчиков. И часто бывает, что одна компания сумела разрешить проблему, над которой другая все еще бьется. Именно поэтому мы хотим гораздо больше общаться с коллегами. Делиться знаниями и опытом».

По словам организаторов, регулярная программа «ИнфоТеКС Академии» в Томске будет включать в себя тематические коуч-сессии, обучающие программы, лекции, хакатоны, тренинги и многое другое, что связано с разработкой (C/C++, C#, Python, Java, JS и т. д.), проектным менеджментом, тестированием и исследованиями в области защиты информации.

Своя «Академия» у компании «ИнфоТеКС» появилась в 2011 году — для привлечения молодых специалистов и поддержки научных разработок. Сначала проект состоял лишь из грантовой программы. За 10 лет в ней приняли участие авторы более 500 исследований, около полусотни — получили гранты в размере от 150 тысяч до 1 млн рублей. Шесть изобретений сегодня защищены патентами РФ и один — США.

В 2016 году «Академия» запустила программу стажировок. Сейчас она действует в четырех городах России: Томске, Санкт-Петербурге, Уфе и Пензе. Молодые специалисты могут прокачать скилы по направлениям: DevOps, C++ и С#, технические писатели, системные аналитики и не только. План по стажерам на 2021 год — 80 человек. 40 мест заполнили весной, отобрав лучшие заявки из 1400 поданных. Количество заявок можно объяснить не только практической пользой, но и условиями стажировки: 3,5 месяца, 20 часов в неделю, персональный куратор и стипендия 20 тысяч рублей в месяц. В новом наборе преимущества будут у тех, кому интересны квантовые вычисления. Так как к грядущей эре квантовой криптографии, в которой сегодняшние методы и стандарты шифрования будут уже неактуальными, надо готовиться заранее.

«Квантовый компьютер понижает стойкость симметричной криптографии и напрочь ломает асимметричную, — говорит руководитель центра научных исследований и перспективных разработок ИнфоТеКС Владимир Елисеев. — Есть ряд причин думать, что в ближайшие пять лет квантовый компьютер вряд ли будет создан, но искать решения нужно уже сейчас. Надеемся, что в «ИнфоТеКС Академии» появятся первые стажеры, которым будет интересно погрузится в тематику квантовых разработок».

Присоединиться к IT-тусовке можно по адресу: Кирова, 51Б. Сайт: https://academy.infotecs.ru

email: academy@infotecs.ru

Телефон: +7 (3822) 91-04-41