«Агентство»*: жена губернатора Кузбасса оказалась племяннцией Путина

Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна является двоюродной племянницей президента России Владимира Путина. Об этом в своем расследовании рассказало «Агентство»*. Издание также утверждает, что 70% угледобывающей компании «Колмар» Цивилевым передал близкий к Путину олигарх Геннадий Тимченко.

По данным «Агентства»*, настоящая фамилия Анны Цивилевой — Путина, при этом в 90-х Анна вышла замуж за Льва Логинова, врача-психиатра из Иваново. Это использовали провластные медиа, чтобы скрыть родство жены Цивилева с Владимиром Путиным — они заявляли, что Логинова — ее девичья фамилия. Издание ссылается на многочисленные документы и рассказы двух источников — бывшего федерального чиновника и знакомого семьи.

В 2012 году Анна и Сергей Цивилевы купили 70% угледобывающей компании «Колмар» — такая же доля ранее принадлежала входящему в круг знакомств Владимира Путина бизнесмену Геннадию Тимченко. «Агентство»* утверждает, что ни один из супругов не смог бы заработать на такую долю в компании, которая на тот момент стоила около 400 миллионов долларов.

Российские власти потратили на помощь «Колмару» около 11 млрд бюджетных средств, а также предоставили льготный кредит на 4 млрд и освободили компанию от уплаты части налогов в рамках территории опережающего развития «Южная Якутия».

Также, по информации издания, Анна Цивилева активно участвует в управлении Кузбассом. Со ссылкой на бывшего федерального чиновника «Агентство»* рассказало, что во время закрытого для СМИ совещания жена губернатора перебивала выступающих и давала поручения подчиненным своего мужа.

*Издание признано в России СМИ, выполняющим функции «иностранного агента»