Агентство Street Vision представило онлайн-карту уличного искусства Томска

Организатор известного городского арт-фестиваля Street Vision Иван Ларионов презентовал первую версию онлайн-карты «Томск. Новый город» на платформе «Мои Карты» от Google. Ее можно посмотреть по ссылке: https://cli.co/6PLz6We

«Обещанная в октябре карта вышла только сейчас. Я без конца дорабатывал карту и добавлял объекты, мой перфекционизм мешал опубликовать «как есть», но больше откладывать нельзя. Следующее обновление с новыми объектами и устранёнными ошибками (если такие возникнут) планирую выпустить в январе», — пишет Иван Ларионов на своей странице во ВКонтакте.

На карте размещены отдельные работы в жанрах «уличное искусство» (муралы, постер-арт, трафареты) и «граффити» (шрифты, персонажи), а также адреса граффити-галерей и значимые для уличной культуры места.

«Для меня важно архивировать историю граффити и стрит-арт движения в Томске, поэтому на карте есть (и будут добавляться) утраченные работы», — пишет Иван.

По описанию Ивана, арта состоит из 10 слоёв и в настоящий момент он презентуетлишь первый слой «граффити и стрит-арт». В дальнейшем он планирует добавлять новые слои: культовые заведения, атмосферные места для съёмок, оригинальные маршруты для прогулок и другие.







В текущей версии карты почти все работы находятся на улице в открытом доступе, кроме площадки Street Vision 2017 (доступ на территорию производства охраняется, но с охранником можно договориться) и граффити-работа «Фанатский сектор» (находится в частном гаражном боксе).⠀⠀⠀

