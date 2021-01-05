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05 января,
2021
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Новости

Агентство Street Vision представило онлайн-карту уличного искусства Томска

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Организатор известного городского арт-фестиваля Street Vision Иван Ларионов презентовал первую версию онлайн-карты «Томск. Новый город» на платформе «Мои Карты» от Google. Ее можно посмотреть по  ссылке: https://cli.co/6PLz6We

Агентство Street Vision представило онлайн-карту уличного искусства Томска

«Обещанная в октябре карта вышла только сейчас. Я без конца дорабатывал карту и добавлял объекты, мой перфекционизм мешал опубликовать «как есть», но больше откладывать нельзя. Следующее обновление с новыми объектами и устранёнными ошибками (если такие возникнут) планирую выпустить в январе», — пишет Иван Ларионов на своей странице во ВКонтакте.

На карте размещены отдельные работы в жанрах «уличное искусство» (муралы, постер-арт, трафареты) и «граффити» (шрифты, персонажи), а также адреса граффити-галерей и значимые для уличной культуры места.

Scout, Wind. «Старый Томск»
Scout, Wind. «Старый Томск»

«Для меня важно архивировать историю граффити и стрит-арт движения в Томске, поэтому на карте есть (и будут добавляться) утраченные работы», — пишет Иван.

По описанию Ивана, арта состоит из 10 слоёв и в настоящий момент он презентуетлишь первый слой «граффити и стрит-арт». В дальнейшем он планирует добавлять новые слои: культовые заведения, атмосферные места для съёмок, оригинальные маршруты для прогулок и другие.


В текущей версии карты почти все работы находятся на улице в открытом доступе, кроме площадки Street Vision 2017 (доступ на территорию производства охраняется, но с охранником можно договориться) и граффити-работа «Фанатский сектор» (находится в частном гаражном боксе).⠀⠀⠀ 

SVA. «Море карандашей»
SVA. «Море карандашей»
Фото: Семён Ермаков @zimen_e и Михаил Goldie @goldie_siberia.vol
«Жесть-арт»
«Жесть-арт»
Фото: Николай Исаев и Лукия Мурина
Wind. Hall vinyl bar
Wind. Hall vinyl bar
Фасад на Розы Люксембург 5/1
Фасад на Розы Люксембург 5/1
Фото: Катерина Легушева, Ульяна Су, Маша Рязанова, Илья Винс

«Сейчас карта представляет собой ссылку на гугл-сервис «Мои карты», который имеет массу ограничений и не самый удобный в использовании, но самый функциональный из доступных. Позже, мне бы хотелось перейти на другую платформу или создать свою (идеальный вариант), поэтому ищу тех, кто мне поможет в этом», — пишет организатор арт-фестиваля Street Vision.

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