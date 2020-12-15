Афротомич Адам Земцов отрекламировал Томскую область

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Увидел свет новый видеоролик о Томской области, сообщает пресс-служба региональной администрации. По заказу департамента информационной политики его сняла томская компания Movie Makers Александра Шапошникова.

«Главный герой видео – студент-афроамериканец, который приезжает учиться в Томский государственный университет. Здесь он обретает новых друзей – студентов других университетов Томска. Вместе они гуляют по городу, восхищаются его красотой, встречают закаты и весело проводят время. Незабываемые впечатления ждут главного героя и за пределами города, когда он с друзьями приезжает в глубинку Томской области. Здесь их ждут красивейшие пейзажи и все прелести настоящей деревенской жизни», — описывает содержание ролика пресс-служба обладминистрации.

В главной роли «студента-афроамериканца» (видимо в обладминистрации ждут студентов только из Америки, но не из Африки) снялся известный примерно двум миллионам зрителей соцсетей по лезгинке на выпускном, снятой по случаю оператором ТВ2 Александром Сакаловым, томич Адам Земцов.

В реальной жизни Адам Земцов родился в Томске и закончил 58-ю школу. Сейчас он учится в ТГУ на экономическом факультете. Его мама Аннет родом из Танзании, закончила там курсы по специальности «туризм», а папа Дмитрий – выпускник факультета международных отношений ТГУ. Они познакомились на семинаре в Индии, и через год знакомства Аннет переехала в Томск и затем родила Дмитрию троих детей.

Автор сценария и режиссер Александр Шапошников прославился в Томске своим роликом о томских набережных. Основной локацией тогда стала полуразвалившаяся лестница около администрации Томской области, которая прекрасно подошла для съемок военного фильма.

Надо отдать отдать должное, что администрация Томской области работу Александра Шапошникова оценила и через год лестницу на набережной Томи обновила.