Аэропорты Красноярска и Иркутска задерживают и не могут принять рейсы из-за дыма
В иркутском аэропорту приостановили прием и вылет самолетов из-за дыма и тумана. Больше десяти рейсов задержали в Красноярске по той же причине.
Как пишет Тайга. инфо, в Иркутске часть рейсов откладывают, а часть перенаправляют на посадку в города соседних регионов - Улан-Удэ и Читу. Там приземлятся рейсы из Москвы, Новосибирска, Симферополя, согласно табло аэропорта. Другие рейсы в Иркутск из Новосибирска, Москвы, Усть-Кута, Бодайбо, Усть-Илимска и других отдаленных городов области задержали. Тоже произошло и с рейсами, которые должны были вылететь из Иркутска.
«Из-за дыма и тумана в Иркутске все рейсы задерживаются. Прибывающие самолеты отправляют в Читу и Улан-Удэ. Людей очень много, ждут уже более 6 часов. Мест для всех не хватает. . Кому то даже стало плохо и вызвали врача», — приводит слова очевидцев Telegram-канал Красный Иркутск.
Также по причине ограниченной видимости из-за дыма задерживаются все вылетающие рейсы из Красноярска. Больше 10 самолетов, по данным онлайн-табло, отложили вылет на неопределенное время - в Москву, Анталью, Сочи, Симферополь, Иркутск, Игарку.
Как пишет Тайга. инфо со ссылкой на сервис измерения состояния воздуха Windy.com, сибирские регионы стали центрами концентрации углекислого газа из-за распространения дыма от лесных пожаров в Якутии и Иркутской области, откуда тянется шлейф дыма. Так, в Красноярском крае в зоне задымления находится тысяча поселений, также высокие концентрации CO2 отмечаются в Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской и Томской областях.
Как оценили в Авиалесоохране, площадь пожаров в Якутии достигла 1, 4 млн гектаров. В Иркутской области горит более 111 тысяч га.