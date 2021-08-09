Аэропорты Красноярска и Иркутска задерживают и не могут принять рейсы из-за дыма

В иркутском аэропорту приостановили прием и вылет самолетов из-за дыма и тумана. Больше десяти рейсов задержали в Красноярске по той же причине.

Как пишет Тайга. инфо, в Иркутске часть рейсов откладывают, а часть перенаправляют на посадку в города соседних регионов - Улан-Удэ и Читу. Там приземлятся рейсы из Москвы, Новосибирска, Симферополя, согласно табло аэропорта. Другие рейсы в Иркутск из Новосибирска, Москвы, Усть-Кута, Бодайбо, Усть-Илимска и других отдаленных городов области задержали. Тоже произошло и с рейсами, которые должны были вылететь из Иркутска.

«Из-за дыма и тумана в Иркутске все рейсы задерживаются. Прибывающие самолеты отправляют в Читу и Улан-Удэ. Людей очень много, ждут уже более 6 часов. Мест для всех не хватает. . Кому то даже стало плохо и вызвали врача», — приводит слова очевидцев Telegram-канал Красный Иркутск.