Аэропорт Томска ограничивает полеты. Куда звонить?

Для дополнительного разъяснения вопросов, связанных с работой томского аэропорта в период ограничений полетов, предоставления контактов авиакомпаний в департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области создана горячая линия: 8-800-200-93-44. Время работы горячей линии: с 9 до 18 часов в рабочие дни. Звонки для граждан бесплатны.

Аэропорт Томска ограничивает работу на полтора месяца, со 2 августа по 25 сентября. В течение 10 рабочих дней, начиная с 18 июня, с каждым пассажиром, который приобрел авиабилет на дату вылета (прилета) из (в) томский аэропорт «Богашёво» в период ограничений, свяжутся представители авиакомпаний с предложением вариантов переоформления или возврата авиабилета.

Сейчас на взлетно-посадочной полосе дорожники фрезеруют старое покрытие, удлиняют полосу, занимаются устройством котлована на разворотной площадке, прикромочных лотков и их гидроизоляцией.

«В 2018 году по поручению президента Росавиация включила в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» проект реконструкции аэропортового комплекса «Богашёво». Благодаря активной позиции губернатора Сергея Жвачкина из федерального бюджета на реализацию проекта мы получили более 2,8 миллиарда, — отметил Игорь Шатурный. — Подрядчик работает в рамках графика, даже с небольшим опережением. Намеченные объемы работ этого года по реконструкции взлетно-посадочной полосы планируется завершить до 25 сентября».

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, кроме устройства нового искусственного покрытия, включает строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.

Строители в здании основной аварийно-спасательной станции ведут монтаж внутренних сетей электроснабжения, выполняют фасадные работы и планировку территории, завозят грунт. На здании очистных сооружений поверхностного стока продолжается монтаж металлических конструкций каркаса и колодцев, а также прокладка кабелей связи.

Из-за ремонтных работ будет ограничена работа аэропорта. Полеты по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Симферополь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ будут выполняться еженедельно с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника.

Полеты по направлениям внутри Томской области (Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый), а также в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Белокуриху в период со 2 по 28 августа будут выполняться без ограничений. С 29 августа по 25 сентября полеты смогут выполняться еженедельно только с 6 утра воскресенья до 9 утра понедельника по уточненному авиакомпаниями расписанию.