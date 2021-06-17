Аэропорт Томска будет принимать самолеты один день в неделю из-за реконструкции ВПП

Аэропорт Томска в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) со 2 августа по 25 сентября будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник. Полеты внутри региона продолжатся до 28 августа, сообщается на сайте томского аэропорта со ссылкой на директора Антона Перфильева.

«В период со 2 августа по 25 сентября с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника будут выполняться полеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ. В период со 2 по 28 августа без ограничений будут выполняться полеты по направлениям: Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул, Белокуриха», — уточняется на сайте.

Представители авиакомпаний рассказали о подготовке механизмов взаимодействия с пассажирами, купившими билеты на рейсы из Томска во время действия ограничений. Так директор аэропорта Антон Перфильев сообщил, что аэропорт ведет плотную работу с авиакомпаниями по пассажирам. В течение десяти дней после объявления ограничений авиакомпании свяжутся с каждым пассажиром, кто купил билет с вылетом или прилетом в даты ограничений, чтобы предложить альтернативные варианты действий. Например, перенести вылет или прилет в аэропорт другого города или вернуть деньги за билеты.

Кроме того, на официальном сайте аэропорта появится специальный раздел «Реконструкция Аэропорта ТОМСК 2021год», где будут представлены информация о ходе реконструкции и телефоны горячих линий авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года начнутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы включает новое искусственное покрытие, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.