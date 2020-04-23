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23 апреля,
2020
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«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов по маршруту Томск — Москва

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Из-за пандемии коронавируса «Аэрофлот» сокращает количество рейсов. В частности, с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки. 


Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет в Москву или из Москвы. Компания полностью прекратила полеты в часть российских городов — Абакан, Архангельск, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магас, Нижнекамск, Новокузнецк, Саранск и Саратов: продажи в них начинаются только с последних чисел апреля или в начале мая. В некоторые города осталось только по одному рейсу в неделю — в Барнаул, Белгород, Геленджик, Ставрополь, Томск, Ханты-Мансийск и Якутск, следует из информации на сайте перевозчика


Так изначально компания «Аэрофлот» осуществляла два ежедневных рейса по маршруту Томск — Москва. Из Томска самолет вылетал в 08.25 и 11.05 местного времени и приземлялся в «Шереметьево» в 8.50 и 11.30 соответственно. Из-за пандемии компания стала летать раз в неделю по вторникам. При этом с мая 2020 года по маршруту Москва – Томск рейсы будут осуществляться ежедневно, в 8.25, следует из информации на сайте авиакомпании. 


«Пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Просим пассажиров регулярно проверять информацию на официальном сайте», – говорится в сообщении авиакомпании.


Напомним, что с 6 апреля по решению оперштаба Томской области пассажиры авиарейсов Москва — Томск должны пройти в течение двух недель карантин. Требование распространяется и на граждан, прилетевших из Санкт-Петербурга. Иногородние жители и томичи могут самоизолироваться в специально созданном обсерваторе.

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