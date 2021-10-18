Аэрофлот не прекратит полеты в Москву. Куда еще можно будет улететь из Томска?

«Таким образом, частота регулярных рейсов на московском направлении составит от 3 до 4 рейсов ежедневно», — уточнили в аэропорту. Ранее в аэропорту сообщали, что две компании — «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» с ноября уйдут из Томска, вместо них будут летать «Победа» и «Сибирь», которые увеличивают количество рейсов.

Томский аэропорт сообщил о новом осенне-зимнем расписании полетов, которое начнет действовать с 1 ноября 2021 года. По маршруту Томск-Москва продолжат выполнять рейсы авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Победа».

В новом расписании сохранятся рейсы авиакомпании «S7 Airlines» Томск-Новосибирск (2 раза в неделю по понедельникам и пятницам). Появятся новые международные рейсы в Киргизию.

Также в расписании остаются востребованные томичами рейсы Томск-Санкт-Петербург. По этому маршруту будет летать авиакомпания «Nordwind» 2 раза в неделю, по понедельникам и четвергам. С 3 января 2022 года дополнительные рейсы в Санкт-Петербург выполнит авиакомпания «Россия». Самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

«Рейсы в Екатеринбург, Тюмень и Улан-Удэ продолжит выполнять авиакомпания «Red Wings». Авиакомпания «СиЛА» продолжит осуществлять рейсы в Абакан, Барнаул, а также в Красноярск. Рейсы в Красноярск, Нижневартовск, Новый Уренгой и Сургут будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа». Также рейсы в Сургут будет выполнять авиакомпания «UTair. «ЮТэйр» продолжит летать в Стрежевой», — сообщает аэропорт.

Кроме того, в осенне-зимнем расписании откроются международные туристические направления в Египет. Чартерные рейсы из Томска в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду будут выполнять авиакомпании «AZUR air» и «Nordwind». Даты вылетов можно уточнить на сайте томского аэропорта, а узнать стоимость в туристических агентствах города.

Читайте также:

«Ваших вещей в самолете нет»: что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж