«Аэрофлот» хочет уменьшить габариты багажа на 20%

​«Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений», — пишут « Известия» .

Представитель Минтранса подтвердил «Известиям» факт обсуждения изменений правил провоза багажа. По его словам, вопросы внесения изменений в ФАП требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями, поэтому окончательного решения пока не принято.



​Министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании, рассказали собеседники «Известий» в авиакомпаниях. По их словам, по итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы. В Росавиации и «Аэрофлоте» воздержались от комментариев.







Из ФАП следует, что предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным и его перевозку нужно согласовать с авиакомпанией. Пассажирам приходится за это доплачить.