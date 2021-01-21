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21 января,
2021
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Новости

«Аэрофлот» хочет уменьшить габариты багажа на 20%

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

В России могут уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. Соответствующее предложение в Минтранс РФ направил «Аэрофлот».


​«Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений», — пишут «Известия»

«Аэрофлот» хочет уменьшить габариты багажа на 20%

Представитель Минтранса подтвердил «Известиям» факт обсуждения изменений правил провоза багажа. По его словам, вопросы внесения изменений в ФАП требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями, поэтому окончательного решения пока не принято.

​Министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании, рассказали собеседники «Известий» в авиакомпаниях. По их словам, по итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы. В Росавиации и «Аэрофлоте» воздержались от комментариев.


Из ФАП следует, что предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным и его перевозку нужно согласовать с авиакомпанией. Пассажирам приходится за это доплачить.

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