«Аэлита» приглашает на Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

В России этот фестиваль пройдет уже в пятнадцатый раз, третий раз российская картина попадает в финальную программу. Драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пес» будет бороться за голоса зрителей вместе с другими фильмами из Австралии, США, Израиля, Палестины, Македонии, Финляндии, Ирана и Франции.

С 1 октября в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) стартует Манхэттенский фестиваль короткометражного кино – 2020. За зрительскую симпатию поборются 9 короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России.

Фильмы-финалисты были отобраны из 971 заявки из 54 стран. Многие картины были участниками и победителями международных фестивалей. Все финалисты Manhattan short автоматически получают квалификацию на «Оскар».





Какие короткометражки покажут?





«Безопасное пространство» — два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.

«Палочка» — маленькая Ава хочет собаку, и на пути к своей мечте ее ничто не остановит.

«Экзамен» — в религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но, если отец велел, надо доставить клиенту запрещенный товар.

«Привет, Грей» — на грани между жизнью и смертью человек встречает своего старого пса, которого много лет назад он бессердечно бросил на улице.

«Белый глаз» — молодой человек находит свой давно украденный велосипед, но, чтобы его вернуть, ему придется заплатить куда большую цену, чем он ожидал.

«Наклейка» — Деян попадает в бюрократическую ловушку, которая на все сто процентов проверяет его решимость быть ответственным отцом.

«Два мальчика» — тайная любовь толкает подростка на нестандартное признание и приводит к непредсказуемым последствиям.

«Маэстро» — лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр исполняет хор из оперы Беллини «Норма».

«Подарок» — подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном берегу Иордана. Но дорога за покупками лежит через границу, солдат и блокпосты.





Общая продолжительность — 2 часа 20 мин. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с субтитрами.





На каждой площадке каждый зритель получает карточку для голосования и выбирает победителя в номинации «Лучший фильм» и «Лучший актер». Посмотреть короткометражное кино Манхэттенского фестиваля можно будет в Томске 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22 и 23 октября в 19.00.