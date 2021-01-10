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10 января,
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«Аэлита» приглашает на фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичи смогут посмотреть шесть короткометражных фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса из Канады, Турции, Бельгии, Великобритании и других стран.

«Аэлита» приглашает на фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts

С 16 по 30 января в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдет V фестиваль короткометражного кино «KINEMATIC SHORTS – 2020»​

Помимо комедии, социальной и психологической драмы, в конкурсе работа эстонского режиссера Оскара Лехмаа «Лысина» — пример идеального комедийного хоррора, вдохновленного примерами из истории кино. А фильм «Я окажусь за решеткой» Александра Дости — вариация на тему вестерна — лихо закрученный сюжет с побегом, закончившимся катастрофой, снятый среди бескрайних снежных просторов канадской провинции Квебек.


Международный фестиваль Kinematic Shorts появился благодаря программе короткометражных фильмов и анимации, которая была запущена в 2012 году компанией Tree Films. Фильмы отбирались на главных международных фестивалях короткометражного кино.


Проект перерос формат короткометражного альманаха и трансформировался в фестиваль, который продолжает представлять главные короткометражные новинки российской аудитории, давая возможность зрителям участвовать в выборе победителя. Проголосовать за понравившийся фильм можно на сайте: http://kinematic-shorts.ru/


Посмотреть фестивальные короткометражки можно 16, 21, 22, 24, 28, 29 и 30 января в 19.00. Дополнительные сеансы 16, 24 и 30 января в 17.00.


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