«Аэлита» откроет кинозал показом фильма Федерико Феллини

Организаторы объясняют уникальность показа тем, что впервые в российском прокате фильм будет идти в отреставрированной версии, которую создавали к 100-летию режиссера.

«Маменькины сынки» — один из первых фильмов маэстро, который сделал его всемирно известным, получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля (1953) и был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий», — говорится в анонсе.





В «Аэлите» фильм можно увидеть 26 и 27 сентября в 16.00 и 19.00, а также 3 и 4 октября в 16.00. Возрастное ограничение —12+.