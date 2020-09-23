«Аэлита» откроет кинозал показом фильма Федерико Феллини

Зрелищный центр «Аэлита» начинает очную работу с показа фильма Федерико Феллини «Маменькины сынки» в субботу, 26 сентября.
Организаторы объясняют уникальность показа тем, что впервые в российском прокате фильм будет идти в отреставрированной версии, которую создавали к 100-летию режиссера.
«Маменькины сынки» — один из первых фильмов маэстро, который сделал его всемирно известным, получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля (1953) и был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий», — говорится в анонсе.
В «Аэлите» фильм можно увидеть 26 и 27 сентября в 16.00 и 19.00, а также 3 и 4 октября в 16.00. Возрастное ограничение —12+.