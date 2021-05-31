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31 мая,
2021
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Адвокаты: Юрист «Томского пива» больше шести месяцев находится в СИЗО

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Юрист «Томского пива» Вячеслав Литвин, задержанный одновременно с мэром Томска Иваном Кляйном, больше шести месяцев находится в СИЗО, сообщают его адвокаты.

В ноябре 2020 года Литвин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным СКР, он в 2016 году подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» приобрело земельные участки по заниженной стоимости.


Вину Вячеслав Литвин не признал.

Адвокаты: Юрист «Томского пива» больше шести месяцев находится в СИЗО

После задержания Вячеслава Литвина поместили под стражу на два месяца. Затем срок содержания под стражей продляли — до четырех и шести месяцев. 12 мая суд продлил арест еще на месяц. По данным адвокатов, это было мотивировано сложностью дела, необходимостью завершения следствия и направления уголовного дела в суд. 


При этом судья Кировского районного суда Екатерина Галяутдинова отклонила довод защиты о неэффективности и несвоевременности действий следствия, которое не смогло провести расследование в кратчайший срок. Адвокаты отмечают, что эта же следственная группа завершила следствие по уголовному делу в отношении Ивана Кляйна всего за три месяца. Суд также отклонил доводы защиты о возможности применения домашнего ареста или залога и не принял во внимание то, что у Вячеслава Литвина трое детей, двое из которых малолетние.


Постановление районного суда обжаловано в Томский областной суд.


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