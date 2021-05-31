Адвокаты: Юрист «Томского пива» больше шести месяцев находится в СИЗО

В ноябре 2020 года Литвин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным СКР , он в 2016 году подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» приобрело земельные участки по заниженной стоимости.

После задержания Вячеслава Литвина поместили под стражу на два месяца. Затем срок содержания под стражей продляли — до четырех и шести месяцев. 12 мая суд продлил арест еще на месяц. По данным адвокатов, это было мотивировано сложностью дела, необходимостью завершения следствия и направления уголовного дела в суд.





При этом судья Кировского районного суда Екатерина Галяутдинова отклонила довод защиты о неэффективности и несвоевременности действий следствия, которое не смогло провести расследование в кратчайший срок. Адвокаты отмечают, что эта же следственная группа завершила следствие по уголовному делу в отношении Ивана Кляйна всего за три месяца. Суд также отклонил доводы защиты о возможности применения домашнего ареста или залога и не принял во внимание то, что у Вячеслава Литвина трое детей, двое из которых малолетние.





Постановление районного суда обжаловано в Томский областной суд.





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