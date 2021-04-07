Адвокаты: вызов Кляйна в СК — попытка давления на суд

Адвокаты мэра Ивана Кляйна прокомментировали сегодняшний вызов в СК для допроса. Как сообщает областной СК, Иван Кляйн был вызван в качестве свидетеля по вопросу причастности к хищению денежных средств, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

А вот комментарий адвокатов.





«Иван Кляйн внезапно был доставлен из Клиники онкологии в Следственный комитет, куда ко времени его прибытия приехала съемочная группа Телеканала Россия 1. Вызов был объяснён необходимостью получения его свидетельских показаний. К нашему удивлению была распространена информация от имени следственного комитета о таком, по уверению следствия, рядовом вызове Ивана Кляйна. Вызов Ивана Кляйна к следователю с врачами не согласовывался. В настоящее время Иван Кляйн возвращён в клинику.





Обвинений или подозрений Ивану Кляйну не предъявлялось.





Защита полагает, что оснований для новых обвинений нет, внезапный вызов к следователю с широким распространением данного факта объясним только желанием воздействовать как на суд, так и на Ивана Кляйна — основного участника судебного разбирательства 8 апреля.







К возмущению защитников приглашённая к Следственному комитету съемочная группа Телеканала Россия 1 настойчиво требовала от Ивана Кляйна ответов на какие-то вопросы. Защитники предполагают возможность в том числе провокации на предмет нарушения запрета на общение, установленного для Ивана Кляйна судом.





После доставки Ивана Кляйна обратно в клинику у него зафиксировано ухудшение здоровья — повышение температуры и давления».