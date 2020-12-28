Адвокаты: Состояние здоровья Ивана Кляйна резко ухудшилось в СИЗО
Состояние здоровья Ивана Кляйна, который находится в СИЗО, резко ухудшилось, сообщают адвокаты мэра. У него поднялась температура, его поместили в палату медсанчасти.
«23 декабря 2020 у Ивана Кляйна резко поднялась температура до 39,2, появились иные симптомы острого заболевания. Он был помещен в палату медсанчасти СИЗО, где ему ставят антибиотики и пытаются сбить температуру. Специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования. Постановка диагноза и адекватное лечение невозможны», — пишут адвокаты.
Они отмечают, что специалист сможет обследовать Ивана Кляйна только 29 декабря.
«Данные обстоятельства очевидно опровергают сообщения ФСИН об удовлетворительном самочувствии и наличии необходимого лечения Ивана Кляйна. Намеренное игнорирование и сокрытие сведений о состоянии здоровья Ивана Кляйна при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека», — считают адвокаты. Они говорят, что информация об ухудшении здоровья Ивана Кляйна поступила к ним с пятидневной задержкой.
24 декабря региональная ФСИН сообщала, что «Иван Кляйн получает в СИЗО-1 необходимое амбулаторное лечение по поводу имеющихся у него хронических заболеваний. Организованы консультации специалистов из территориальных учреждений областного здравоохранения. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное»
Иван Кляйн был задержан в пятницу, 13 ноября 2020 года. 14 ноября Кировский районный суд отправил мэра Томска в СИЗО до 13 января 2021 года. В день выбора меры пресечения для задержанного мэра сотни томичей подписали за него поручительства. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на столь широкую поддержку, Ивана Кляйна арестовали на два месяца.
Позже судья областного суда Юрий Кривошеин отклонил прошение адвокатов об изменении меры пресечения для Ивана Кляйна.
Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело Ивана Кляйна шито белыми нитками» и что мэр Томска невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.
23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты считают, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения.
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