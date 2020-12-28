Адвокаты: Состояние здоровья Ивана Кляйна резко ухудшилось в СИЗО

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Состояние здоровья Ивана Кляйна, который находится в СИЗО, резко ухудшилось, сообщают адвокаты мэра. У него поднялась температура, его поместили в палату медсанчасти.

«23 декабря 2020 у Ивана Кляйна резко поднялась температура до 39,2, появились иные симптомы острого заболевания. Он был помещен в палату медсанчасти СИЗО, где ему ставят антибиотики и пытаются сбить температуру. Специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования. Постановка диагноза и адекватное лечение невозможны», — пишут адвокаты.

Они отмечают, что специалист сможет обследовать Ивана Кляйна только 29 декабря.

«Данные обстоятельства очевидно опровергают сообщения ФСИН об удовлетворительном самочувствии и наличии необходимого лечения Ивана Кляйна. Намеренное игнорирование и сокрытие сведений о состоянии здоровья Ивана Кляйна при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека», — считают адвокаты. Они говорят, что информация об ухудшении здоровья Ивана Кляйна поступила к ним с пятидневной задержкой.