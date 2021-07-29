Адвокаты: Прокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении юриста «Томского пива»

Прокуратура Томской области не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина. Сейчас дело возвращено следствию для устранения выявленных недостатков. Защита Литвина убеждена, что какие-либо признаки состава преступления в действиях их доверителя отсутствуют, а дело основано только на показаниях потерпевшего – Рината Аминова. По мнению адвокатов, дело расследуется неимоверно долго, а все это время юрист «Томского пива» содержится под стражей.

«Уголовное дело в отношении Вячеслава Литвина, возбужденное по одному эпизоду якобы совершенного им мошенничества, расследуется уже более 8 месяцев. Отметим, что возбужденное в тот же день и очевидно представляющее большую сложность многоэпизодное уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна было расследовано и завершено той же следственной группой за 3 месяца 5 дней», — заявляет адвокат Олег Полозов.

По мнению защиты, дело могло быть завершено в двухмесячный срок и при наличии состава преступления уже давно бы рассматривалось в суде. По словам адвоката Полозова, материалы дела в отношении Литвина состоят из показаний потерпевшего – Рината Аминова и показаний свидетелей, большая часть из которых с Литвиным даже не знакома.

Ранее адвокат Ивана Кляйна Андрей Гривцов комментировал содержание записи переговоров Аминова и Литвина, после изучения ее судом на процессе по делу Кляйна:

«Переговоры, записанные Аминовым при помощи скрытого микрофона, размещенного на его теле, не содержат никаких подтверждений вины нашего доверителя и лица, разговор с которым записан. Сама же запись произведена с нарушением закона, так как запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий при отсутствии каких-либо предусмотренным законом оснований», — говорил он.

Добавим, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин обратился к прокурору Томской области, указав на необоснованность содержания Вячеслава Литвина под стражей. С аналогичным заявлением в прокуратуру области обратился и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.