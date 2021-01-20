Адвокаты: Нельзя отрицать, что Галина Ивановна — супруга Ивана Кляйна и пользуется его доверием

«При пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — утверждают в СКР.

Адвокаты прокомментировали новое уголовное дело, которое возбудили в отношении Ивана Кляйна. Ранее Следственный комитет обвинил арестованного мэра в том, что он незаконно, «через доверенное лицо» принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива».

Адвокаты Ивана Кляйна конкретизируют, что указанным заместителем является Евгений Суриков. Летом 2020 года он был задержан по обвинению в получении взятки в крупном размере.

«На данной стадии отсутствует описание конкретных действий или иных обстоятельств, из которых возможно было бы сделать вывод о наличии события преступления. Безусловно нельзя отрицать только одно – Кляйн Галина Ивановн является супругой и лицом, пользующимся доверием Ивана Кляйна», — подчеркивают они.







Они отмечают, что смогут прокомментировать данное дело после предъявления каких-либо конкретных обстоятельств.





Это третье уголовное дело в отношении Ивана Кляйна. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома.



23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, которое связанно с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году.





Иван Кляйн не признает свою вину. Он неоднократно подчеркивал, что действовал в рамках закона и в интересах томичей.





Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца, до 13 марта. При этом, адвокаты просили выбрать меру пресечения, не связанную с пребыванием под стражей. Аналогичную просьбу подписали больше трех тысяч человек, среди которых депутаты городской Думы, члены томской ассоциации пищевиков, руководители томских предприятий.







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