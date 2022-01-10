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Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна обжаловали приговор

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Сторона защиты Ивана Кляйна обжаловала приговор. Ранее судья Советского суда Николай Хабаров признал мэра Томска виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве. Также адвокаты подали жалобу на меру пресечения: после вынесения приговора Иван Кляйн находится в СИЗО, а до этого находился под домашним арестом.

Задержали Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года. Изначально мэра Томска обвиняли в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Первый эпизод дела связан с санитарно-защитной зоной земельного участка на улице Мокрушина, смежного с участком «Томского пива». Второй — с продажей земельного участка дочери Ивана Кляйна — Светлане. Третий касался незаконного предпринимательства. По версии следствия, Иван Кляйн, являясь мэром, лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении «Томским пивом». Следствие утверждало, что мэр оказывал покровительство компании, создавая благоприятные условия для ее деятельности.

В конце декабря 2021 года Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья Николай Хабаров, оглашая обвинение, сменил статью с «Превышения должностных полномочий» на «Злоупотребление ими». Свой вердикт он строил на показаниях Рината Аминова, Евгения Сурикова и Анны Подгорной (Касперович). 

При этом, и Евгений Суриков, и Анна Подгорная ранее были осуждены за совершение преступлений.

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