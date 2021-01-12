Адвокаты Кляйна о продлении ареста мэру Томска: Суд не исследовал ни одного нашего доказательства
Сторона защиты подготовила и направила в суд апелляционную жалобу на судебное решение о продлении срока содержания Ивана Кляйна под стражей. Накануне Кировский районный суд оставил арестованного мэра Томска в СИЗО до 13 марта.
«Защита считает вынесенное судебное решение абсолютно не обоснованным. Ни единого доказательства того, что заслуженный пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод. Кроме того, проигнорированы данные о крайне плохом состоянии здоровья Кляйна, и серьезном ухудшении такого состояния за период содержания под стражей. Защита эти доводы приводила, подтверждая их медицинскими документами, результатами анализов, показаниями специалиста, который наблюдает Кляйна в СИЗО и сообщил, что состояние является опасным для жизни, а надлежащих условий для оказания медицинской помощи не имеется. К сожалению, суд эти доводы не услышал и принял решение, с которым адвокаты не согласны», — отмечают адвокаты.
Они уточняют, что все документы, которые рассматривались в ходе заседания, касались первого уголовного дела.
«В части так называемого второго дела, не было представлено ни единого доказательства обоснованности выдвинутых подозрений, хотя суд в силу закона обязан был провести соответствующую проверку. Это также было проигнорировано, что учтено при подготовке апелляционной жалобы», — комментирует сторона защиты Кляйна.
По их словам, апелляция состоится примерно через 10-14 дней.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты посчитали, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения. При этом адвокаты указывают, что обвинение по второму делу так и не предъявили. В СКР пояснили, что обвинение мэру могут предъявить на любой стадии расследования.
Ранее сторона защиты уже подавала жалобу в областной суд на арест мэра. Однако судья Юрий Кривошеин меру пресечения не изменил.
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