Адвокаты Ивана Кляйна: Здоровьем нашего подзащитного манипулируют

«01 февраля 2021 в 18.00 следствие уведомило Ивана Кляйна и его защитников об окончании предварительного следствия по уголовному делу (напомним, что все три возбужденных в отношении Ивана Кляйна уголовных дела соединены в одном производстве), признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения (ст.215 УПК РФ). За три часа до этого, в 15.00 судьей Томского областного суда Нохриным было отказано в удовлетворении апелляционных жалоб защитников на постановление о продлении Ивану Кляйну срока содержания под стражей до 13 марта. Из возражений прокурора на апелляционные жалобы защитников следовало, что «ключевыми для вывода онеобходимости оставления без изменения ранее избранной меры пресечения и продления срока содержания под стражей являются доводы следствия о том, что обвиняемый, находясь на свободе или под иной, более мягкой мерой пресечения, может уничтожить вещественные доказательства по уголовному делу, оказать давление на свидетелей, местонахождение которых ему известно, с целью понуждения их к даче оправдывающих его показаний». Между тем, 01 февраля Иван Кляйн и его защитники были вызваны для проведения следственных действий к 8.00 утра. При этом, время рассмотрения апелляционных жалоб защитников было перенесено судом с 10.00 до 15.00 того же дня. Однако, в 8.00 утра следователь о завершении следствия не объявил и повторно обязал защиту и Ивана Кляйна явкой в следственный комитет к 18.00».





Адвокаты полагают, что все вышеназванные действия совершены с одной целью — позволить прокурору высказать в суде тот самый «ключевой» аргумент.





«Ведь при окончании следствия все собранные по делу доказательства, в том числе показания свидетелей, вещественные доказательства, находятся именно в деле, и их уничтожение Иваном Кляйном, как и давление на свидетелей, чьи показания уже даны, и находятся в материалах дела, невозможно», — говорят адвокаты. — Тем не менее, очевидно, с учетом оглашенного решения судьи Нохрина, «ключевой» аргумент прокурора перевесил то обстоятельство, что с 24 декабря прошлого года Иван Кляйн содержится в палате медчасти СИЗО в связи с резким обострением , имеющихся у него заболеваний. До настоящего времени ему вводят антибиотики, поддерживающие его жизнедеятельность. С учетом его состояния Ивана Кляйна дважды переводили на обследование в клиники СибГМУ. В итоге врачи предписали ему срочное хирургическое лечение и дальнейшее обследование».