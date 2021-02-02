Адвокаты Ивана Кляйна: Здоровьем нашего подзащитного манипулируют
Адвокаты временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна прокомментировали ситуацию, сложившуюся с расследованием уголовных дел и апелляцией. Также они рассказали о постоянном переносе госпитализации Ивана Кляйна.
«01 февраля 2021 в 18.00 следствие уведомило Ивана Кляйна и его защитников об окончании предварительного следствия по уголовному делу (напомним, что все три возбужденных в отношении Ивана Кляйна уголовных дела соединены в одном производстве), признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения (ст.215 УПК РФ). За три часа до этого, в 15.00 судьей Томского областного суда Нохриным было отказано в удовлетворении апелляционных жалоб защитников на постановление о продлении Ивану Кляйну срока содержания под стражей до 13 марта. Из возражений прокурора на апелляционные жалобы защитников следовало, что «ключевыми для вывода онеобходимости оставления без изменения ранее избранной меры пресечения и продления срока содержания под стражей являются доводы следствия о том, что обвиняемый, находясь на свободе или под иной, более мягкой мерой пресечения, может уничтожить вещественные доказательства по уголовному делу, оказать давление на свидетелей, местонахождение которых ему известно, с целью понуждения их к даче оправдывающих его показаний». Между тем, 01 февраля Иван Кляйн и его защитники были вызваны для проведения следственных действий к 8.00 утра. При этом, время рассмотрения апелляционных жалоб защитников было перенесено судом с 10.00 до 15.00 того же дня. Однако, в 8.00 утра следователь о завершении следствия не объявил и повторно обязал защиту и Ивана Кляйна явкой в следственный комитет к 18.00».
Адвокаты полагают, что все вышеназванные действия совершены с одной целью — позволить прокурору высказать в суде тот самый «ключевой» аргумент.
«Ведь при окончании следствия все собранные по делу доказательства, в том числе показания свидетелей, вещественные доказательства, находятся именно в деле, и их уничтожение Иваном Кляйном, как и давление на свидетелей, чьи показания уже даны, и находятся в материалах дела, невозможно», — говорят адвокаты. — Тем не менее, очевидно, с учетом оглашенного решения судьи Нохрина, «ключевой» аргумент прокурора перевесил то обстоятельство, что с 24 декабря прошлого года Иван Кляйн содержится в палате медчасти СИЗО в связи с резким обострением , имеющихся у него заболеваний. До настоящего времени ему вводят антибиотики, поддерживающие его жизнедеятельность. С учетом его состояния Ивана Кляйна дважды переводили на обследование в клиники СибГМУ. В итоге врачи предписали ему срочное хирургическое лечение и дальнейшее обследование».
Отмечается, что в НИИ онкологии уже согласованы даты госпитализации Кляйна на оперативное лечение и морфологическое исследование, рекомендованное консилиумом врачей. Однако дата помещения Ивана Кляйна для лечения в стационар неоднократно переносилась. Причина переноса операции никто не называет. Ранее член ОНК Александра Палтусов рассказал, что Иван Кляйн находится в медсанчасти в удовлетворительном состоянии и его готовят к операции.
«Причины такого переноса не объявляются ни врачам, ни Ивану Кляйну, ни его защитникам либо родственникам. При этом, Ивана Кляйна вызывают для проведения с ним следственных действий, очевидно находящихся для следствия в приоритете перед здоровьем и жизнью человека. Согласно медицинской документации, диагноз заболеваний, установленных у Ивана Кляйна, не оставляет сомнений в необходимости оперативного хирургического лечения и дальнейшего обследования. С возмущением должны констатировать, что здоровье и жизнь человека не имеют, как выясняется, никакого значения для правоохранительных органов перед «ключевыми» основаниями содержания человека под стражей, носящими предположительный характер и очевидно отпавшие в связи с завершением расследования. Без мотивации причин отказа остаются доводы защиты, а также заявления многочисленных жителей города Томска о возможности избрания Ивану Кляйну альтернативы в виде домашнего ареста — вида изоляции от общества, позволяющего, однако, осуществлять лечение, послеоперационный уход и врачебный контроль при сохранении ограничений и запретов, в том числе на общение с любыми лицами и под контролем ФСИН», — добавляют адвокаты.
Защита Ивана Кляйна заявляет, что есть признаки манипулятивного использования состояния здоровья Ивана Кляйна, поскольку очевидными являются его заболевания, установленные диагнозы и невозможность его хирургического лечения в системе учреждений ФСИН. Декларативные заявления о гарантированной медицинской помощи лицам, непризнанных виновными, однако помещенных под стражу, на практике опровергаются фактами отсутствия своевременной медицинской помощи.
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