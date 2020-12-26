Адвокаты Ивана Кляйна прокомментировали возбуждение второго уголовного дела

Адвокаты Ивана Кляйна узнали о возбуждении второго уголовного дела из СМИ. Они говорят, что при передаче земельного участка все процедуры были выполнены по закону, а второе уголовное дело используется как предлог, чтобы продлить Ивану Кляйну меру содержания под стражей.





«До настоящего времени какие-либо уведомления по этому поводу ни самому Кляйну, ни его защитникам не поступали, содержание постановления нам не известно. Уже это наталкивает на мысль, что это, скорее, очередной пиар-ход перед продлением срока содержания Кляйна И.Г. под стражей, а не работа по выявлению каких-либо реальных преступлений. Тем более что с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна И.Г. законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется», — пишут адвокаты.





Они рассказывают, что в январе 2015 года комиссия по вопросам предоставления земельных участков сформировала 11 земельных участков. Иван Кляйн подписал постановления об образовании земельных участков для индивидуального жилищного строительства с утверждением схемы их расположения на кадастровом плане территории.





«До образования и кадастрового учета земельных участков заинтересованные в их предоставлении лица, одним из которых являлась дочь Кляйна, обратились с заявлением о предварительном согласовании земельных участков для жилищного строительства по действующей с 01.03.2015 процедуре, предусмотренной ст. 39.18 ЗК РФ. Комиссией заявления заинтересованных лиц были рассмотрены, по предусмотренной законом процедуре была опубликована информация о праве участия любых граждан в аукционе по продаже земельных участков. Ввиду отсутствия заявок на участие аукционе комиссия в лице ее председателя Касперович информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков. После согласования специалистами администрации проекта мэр принял постановление о предварительном согласовании земельных участков. Заявителями были осуществлены работы по формированию земельных участков, после чего земельные участки были выкуплены без торгов. Цена выкупа соответствовала рыночной», — подчеркивают адвокаты.





Они отмечают, что ранее прокуратура не подавала протест на действия мэра.





Анна Касперович (Подгорная) является ключевым свидетелем по делу Кляйна. Ранее она была осуждена условно по статье «Превышение должностных полномочий».