Адвокаты Ивана Кляйна подали жалобу в облсуд на решение судьи Карпова об аресте

Адвокаты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Лариса Шейфер и Марина Вихлянцева направили в Томский областной суд апелляционные жалобы на решение судьи Алексея Карпова и опубликовали их в телеграм-канале «Дело Кляйна».

Напомним, 14 ноября Кировский районный суд отправил в СИЗО до 13 января 2021 года мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного накануне. В день выбора меры пресечения для задержанного мэра сотни томичей подписали за него поручительства. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на столь широкую поддержку, Ивана Кляйна арестовали на два месяца.

В жалобе на решение судьи Карпова защитники отмечают, что события, вмененные Ивану Кляйну как преступные, относятся к 2016-2017 годам и с учетом давности этих действий доказательства могли быть уничтожены давно, однако этого не произошло. Все документы, относящиеся к этому событию, уже изъяты следствием. К моменту решения суда о мере пресечения были произведены обыски и по месту жительства Ивана Кляйна, и на его работе. В решении судьи Карпова, по словам адвокатов, не приведено ни единого доказательства о возможности и намерении Кляйна препятствовать следствию.





Заявление свидетелей Рината Аминова и Анны Подгорной об их опасениях воздействий на них со стороны Ивана Кляйна защита считает декларативными и не имеющими под собой оснований. «За трехлетний период ни один из них не обращался в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях обвиняемого и о противоправном давлении на них. Более того, со слов Подгорной, именно она выполнила объективную сторону состава превышения должностных полномочий, однако странным образом оказалась лишь свидетелем обвинения», — говорится в апелляционной жалобе.





Адвокаты обращают внимание, что если Иван Кляйн будет находиться под домашним арестом, то он не сможет общаться с людьми, которые находятся в служебной зависимости от него, и свидетелями по делу.





Кроме того, защита обращает внимание на то, что состояние здоровья задержанного требует постоянного контроля профильными специалистами и в целом не позволяет ему находиться под стражей. Адвокаты также уточняют, что суд не учел тот факт, что заграничный и общероссийский паспорт задержанного были изъяты правоохранительными органами во время обыска. Кроме того, адвокаты указывают, что мэр ранее не судим, характеризуется положительно и имеет постоянное место жительства.





Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.





Ранее Иван Кляйн не признал свою вину, назвав уголовное дело ошибкой. Добавим, что также под стражу сроком на два месяца поместили начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин якобы выступал посредником между Иваном Кляйном и Ринатом Аминовым.





Добавим, несколько дней назад на платформе change.org появилась петиция за освобождение мэра Томска из-под стражи. На момент публикации новости ее подписали около двух тысяч человек.