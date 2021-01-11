Адвокаты Ивана Кляйна: Нам не дали подготовиться к суду
Кировский районный суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Ивана Кляйна. Ранее мэра Томска поместили в СИЗО до 13 января. Адвокаты Ивана Кляйна отмечают, что информация о заседании поступила к ним только утром.
«По нормам уголовного процесса у защиты должна быть реальная возможность заблаговременно ознакомится с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока стражи. Но томский СК решил, что и нескольких часов достаточно. Сегодня должна была состояться встреча адвокатов с Иваном Кляйном. Теперь встреча состоится непосредственно в зале суда», — отмечают адвокаты Ивана Кляйна.
Они говорят, что, так как срок содержания Кляйна под стражей истекает 13-го января, то по закону без повторного решения суда его были обязаны освободить из-под стражи.
«Обратим внимание, что до настоящего времени Ивану Кляйна не предъявлено ни постановление о возбуждении второго дела, о котором так громко информировал следственный комитет, ни обвинение по каким либо иным действиям, помимо пресловутой санитарно защитной зоны. Однако в нарушение презумпции невиновности широко обсуждалась виновность Ивана Кляйна, заключенного в СИЗО без предоставления ему права на ответ и защиту от голословных обвинений», — резюмируют они.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. 14 ноября Кировский районный суд отправил мэра Томска в СИЗО до 13 января 2021 года. В день выбора меры пресечения для задержанного мэра сотни томичей подписали за него поручительства. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на столь широкую поддержку, Ивана Кляйна арестовали на два месяца.
Позже судья областного суда Юрий Кривошеин отклонил прошение адвокатов об изменении меры пресечения для Ивана Кляйна.
Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело Ивана Кляйна шито белыми нитками» и что мэр Томска невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину.
23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты считают, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения.
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