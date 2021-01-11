Адвокаты Ивана Кляйна: Нам не дали подготовиться к суду

Кировский районный суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Ивана Кляйна. Ранее мэра Томска поместили в СИЗО до 13 января. Адвокаты Ивана Кляйна отмечают, что информация о заседании поступила к ним только утром.

«По нормам уголовного процесса у защиты должна быть реальная возможность заблаговременно ознакомится с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока стражи. Но томский СК решил, что и нескольких часов достаточно. Сегодня должна была состояться встреча адвокатов с Иваном Кляйном. Теперь встреча состоится непосредственно в зале суда», — отмечают адвокаты Ивана Кляйна.





Они говорят, что, так как срок содержания Кляйна под стражей истекает 13-го января, то по закону без повторного решения суда его были обязаны освободить из-под стражи.





«Обратим внимание, что до настоящего времени Ивану Кляйна не предъявлено ни постановление о возбуждении второго дела, о котором так громко информировал следственный комитет, ни обвинение по каким либо иным действиям, помимо пресловутой санитарно защитной зоны. Однако в нарушение презумпции невиновности широко обсуждалась виновность Ивана Кляйна, заключенного в СИЗО без предоставления ему права на ответ и защиту от голословных обвинений», — резюмируют они.