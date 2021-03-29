Адвокаты Ивана Кляйна: Мэр Томска идет на поправку после операции

Самочувствие Ивана Кляйна после операции улучшилось. Сейчас он готовится к выступлению в суде, который состоится 8 апреля, сообщают адвокаты арестованного мэра.

Адвокаты Марина Вихлянцева и Лариса Шейфер посетили Ивана Кляйна в палате НИИ онкологии в пятницу, 26 марта. По их словам, Кляйн передает слова благодарности томичам, верящим в его невиновность, а также попросил опубликовать особенные слова благодарности врачам и сотрудникам коллектива НИИ онкологии и клиник СибГМУ.



«Иван Григорьевич просил дословно передать, что на протяжении подготовки к операции, а также реабилитации после операции он лично смог увидеть героический труд профессионалов, людей с золотыми руками, открытой душой и большим сердцем. Просил передать слова благодарности всем сотрудникам, лечащим и помогающим ему в этот сложный период: директору НИИ онкологии, врачам, медсестрам, сестрам-хозяйкам, техничкам, поварам, всему обслуживающему персоналу. Иван Григорьевич уверен, что именно они спасли его жизнь, придали сил, энергии, здоровья в прямом смысле этого слова», — отмечают адвокаты.