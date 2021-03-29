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29 марта,
2021
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Адвокаты Ивана Кляйна: Мэр Томска идет на поправку после операции

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Самочувствие Ивана Кляйна после операции улучшилось. Сейчас он готовится к выступлению в суде, который состоится 8 апреля, сообщают адвокаты арестованного мэра.

Адвокаты Ивана Кляйна: Мэр Томска идет на поправку после операции

Адвокаты Марина Вихлянцева и Лариса Шейфер посетили Ивана Кляйна в палате НИИ онкологии в пятницу, 26 марта. По их  словам, Кляйн передает слова благодарности томичам, верящим  в его невиновность, а также попросил опубликовать особенные слова благодарности врачам и сотрудникам коллектива НИИ онкологии и клиник СибГМУ. 


«Иван Григорьевич просил дословно передать, что на протяжении подготовки к операции, а также реабилитации после операции он лично смог увидеть героический труд профессионалов, людей с золотыми руками, открытой душой и большим сердцем. Просил передать слова благодарности всем сотрудникам, лечащим и помогающим ему в этот сложный период: директору НИИ онкологии, врачам,  медсестрам, сестрам-хозяйкам, техничкам, поварам, всему обслуживающему персоналу. Иван Григорьевич уверен, что именно они спасли его жизнь, придали сил, энергии, здоровья в прямом смысле этого слова», — отмечают адвокаты.

Иван Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В конце февраля он был прооперирован в НИИ онкологии ТНИМЦ. В начале марта Советский районный суд изменил Кляйну меру пресечения на домашний арест. Фактически Иван Кляйн пребывал в стационаре, доступ родственников был запрещен.


Первое заседание суда по делу мэра было назначено на 17 марта, из-за состояния здоровья Ивана Кляйна рассмотрение дела был отложено до 8 апреля.


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