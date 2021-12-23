«Обвинение необоснованно и бездоказательно»: адвокаты Ивана Кляйна заявили о его невиновности

Прения по делу мэра Томска Ивана Кляйна продолжаются в Советском районном суде. Накануне прокурор Сергей Шабалин попросил назначить мэру Томска наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он просит назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года. Сегодня слово было предоставлено стороне защиты.

Марина Вихлянцева и Лариса Шейфер Марина Вихлянцева и Лариса Шейфер

Адвокат Марина Вихлянцева, комментируя первый эпизод обвинения (он связан с изменением территориальной зоны для строительства Мокрушинского микрорайона), отмечает, что «обвинение не стало оценивать все собранные судом и следствием доказательства, а построило свои выводы на показаниях потерпевшего и нескольких свидетелей». «В уголовном праве нельзя строить доказательства на предположениях. Исходя из логики прокурора уже сам факт владения собственностью, является мотивом к совершению противоправных действий, этот факт позволяет делать предположения о личной материальной заинтересованности и на основании этого предположения строить логику обвинения», — говорит она. Вихлянцева отмечает, что адвокаты не смогли отыскать ряд документов, на которые опирается обвинение. Например, градостроительное обоснование строительства нового микрорайона на улице Мокрушина. «Единственной пояснительной запиской по обоснованию предложения Аминова являлась записка начальника департамента Анны Касперович, которая имеется в материалах дела. Может быть, как раз в таком документе и кроется разгадка пояснений свидетелей Касперович и Соловьева о предварительных консультациях по обоснованию предложения Аминова», — утверждает Вихлянцева.

Она подчеркивает, что градостроительное обоснование мэру Томска никто не показывал и ставит под сомнения показания Анны Подгорной, на которых строится следствие. «Версия обвинения о мотивах совершения инкриминируемых Ивану Кляйну действий основана на весьма расхожем постулате – мажоритарный собственник успешного бизнеса при реализации полномочий мэра не может не думать и не заботиться об интересах семейного бизнеса. В этой версии все прекрасно — жадный преуспевающий бизнесмен, приобретший статус должностного лица при коррупционной направленности на личные и семейные интересы. Плохо только то, что в обоснование своих версий вместо полного анализа добытых обстоятельств выдвинуты предположения и голословные утверждения. Нет убедительных объяснений, почему пояснения свидетелей Подгорной, Сурикова, имеющие существенные расхождения с иными свидетелями и документами, взяты за основу обвинительной версии», — подчеркивает Вихлянцева. По ее мнению, Ивана Кляйна обвиняют «необоснованно и бездоказательно» «Мне представляется, что собранные доказательства, здесь представленные и собранные судом, свидетельствуют о том, что Кляйн Иван Григорьевич не совершал того преступления, которое ему вменяется по первому пункту обвинения. У него не было ни цели, которая ему вменяется, ни умысла, ни мотивации ни на воспрепятствие законной деятельности предпринимателя Аминова, ни тем более на подрыв авторитета органов власти. Также нет доказательств нанесения существенного вреда законным правам и интересам граждан и общества. Кляйн по данному эпизоду обвинен необоснованно и бездоказательно, — завершает свое выступление адвокат Марина Вихлянцева.

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин

С ней солидарна и Лариса Шейфер. Начиная свое выступление Шейфер говорит, что в первое время у нее была надежда, что «сумрак рассеется», но в ходе следствия стало быстро понятно, что это наивные мечты. «Наши запросы оставались без движения, терялись, игнорировались. Только в суде мы получили возможность представить эти факты», — говорит Шейфер. Она представляет интересы Ивана Кляйна по второму эпизоду обвинения, связанного с выделением земельного участка Светлане Кляйн. Шейфер приводит показания замгубернатора Евгения Паршуто, и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, которые говорили о том, что в действиях Кляйна не было нарушения закона. «В этот день было подписано ещё 11 постановлений в отношении земельных участков по улице Пастера. Никаких претензий к текстам этих постановлений у обвинения не было», — говорит она. Шейфер также отмечает, что обвинительное заключение строится на показаниях Анны Подгорной и ее бывшей подчиненной Светланы Климовой. «Я уверена, что Анна Подгорная неспроста получила столь мягкий приговор, соглашение со следствием явно было заключено, и его надо было отрабатывать», — характеризует адвокат показания экс-заммэра, настаивая на оправдательном приговоре для мэра.

Андрей Гривцов Андрей Гривцов