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Адвокат шамана Габышева рассказал о состоянии своего подзащитного

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Адвокату шамана Александра Габышева Алексею Прянишникову удалось встретиться со своим подзащитным в отделении психиатрической больницы в Новосибирске. Свидание длилось 30 минут. Об этом Алексей Прянишников рассказал в своем телеграм-канале «ПряникХаус».

«Чисто внешне и по общению, находится в том же состоянии, в котором видели его в последний раз в сентябре в Якутске. Не заторможен и не гиперактивен, в ясном сознании, при работе с документами самостоятельно поставил текущую дату, хорошо ориентируется в деле. Со слов Александра и лечащего врача, препарат ему не меняли, дозировку не увеличивали, неприятных ощущений, которые были у него в июне-июле, нет», — написал Алексей Прянишников.

Он добавил, что якутский шаман ехал по этапу две недели. Сначала на поезде «Столыпин» из Якутска в Иркутск, где содержался шесть дней в СИЗО в одиночной камере, а затем его отправили в Новосибирск. Там он снова провел несколько дней в СИЗО. После этого его отправили на принудительное лечение в психбольницу.

«В конце января 2022 года истекают первые шесть месяцев лечения, в связи с этим будет проводиться новое освидетельствование, по результатам которого суд будет определять дальнейшую судьбу Александра», — отметил адвокат.

Алексей Прянишников также добавил, что защита планирует подать кассационную жалобу на принудительное лечение.  Кроме того, Прянишников рассказал, что шаману можно отправлять посылки, делать это будут в раз в неделю. Узнать, как можно помочь с отправкой посылок или транспортными расходами можно тут.

Напомним, в 2019 году Александр Габышев начал свой первый поход на Москву, чтобы «изгнать Владимира Путина». По пути Габышев общался с местными жителями и водителями, видео с ним набирали миллионы просмотров. 19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в экстремизме, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.

В декабре 2019 года Александр Габышев вновь выдвинулся из Якутска в сторону Москвы вместе с двумя соратниками, однако уже через три дня силовики остановили его поход. После этого шаман подал жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 мая 2020 года силовики ворвались в дом Александра Габышева и увезли его в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Врачебная комиссия диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, после чего учреждение подало иск о принудительном лечении «шамана-воина». Суд согласился с иском диспансера. Защита Габышева пыталась оспорить законность госпитализации в суде, но иск был отклонен. После выписки из диспансера шаман давал большое интервью одному из местных изданий, в котором говорил, что он «смирился». Однако 12 января 2021 года Александр Габышев объявил о подготовке к новому походу на Москву. После этого к Габышеву домой пришли с обыском силовики. Следствие считает, что во время обыска шаман «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» сотруднику Росгвардии. В мае Габышева признали невменяемым, а в июле суд направил его на принудительное лечение по делу о применении насилия к росгвардейцу. 23 сентября 2021 года Верховный суд Якутии отклонил апелляцию якутского шамана Александра Габышева на решение Якутского городского суда, направившего его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Защита Габышева планирует обжаловать решение суда в Девятом кассационном суде общей юрисдикции во Владивостоке. Если суд отклонит жалобу, защитник Габышева Алексей Прянишников готов обращаться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ.

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