Администрация Томской области завела телеграм-канал для тех, кто хочет получать информацию из первых уст

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На новогодних каникулах администрация Томской области завела свой телеграм— канал @tomskregionadm. В первый рабочий день 2021 года там появились и первые сообщения. «Мы создали этот канал не только для профессиональных журналистов, блогеров, инфлюенсеров и гражданских активистов. Канал открыт для всех, кто рассчитывает получать оперативную и достоверную информацию из первых уст», — заявляет администрация Томской области.

Первым инфлюенсером от обладминистрации стал заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. «24-25 января мы можем увидеть всплеск количества выявленных случаев COVID-19. Сегодня 900 коек свободно, пока мы сохраняем такой коечный фонд», — сообщил он в 27 секундном ролике.

Модерацией нового телеграм-канала будет заниматься Центр управления регионом под руководством Александра Петухова. На сайте обладминистрации указано, что в настоящее время Александр Петухов является директором Информационного агентства «Время Томское». На сайте Томского отделения «Единой России» сообщается, что он еще и заместитель секретаря ЕР по агитационно-пропагандистской работе.

Напомним, что 20 ноября 2020 в Томской области открылся Центр управления регионом (ЦУР), который согласно пресс-релизу обладминистрации, должен стать площадкой по мониторингу, обработке и анализу обращений граждан с целью решения проблем органами власти.



ЦУРы были созданы во всех регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина для ускорения коммуникации между жителями и властью. ЦУР должен будет использовать в работе как официальные обращения граждан, так и опубликованные в открытых источниках, в частности, в социальных сетях и интернет-форумах.



Заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных, комментируя открытие ЦУР, напомнил: власти региона выстраивают современные коммуникации с гражданами с 2018 года. В том числе, используя систему «Инцидент Менеджмент».



«Мы знаем немало успешных примеров реального решения проблем людей с помощью современных доступных сервисов. Центр управления регионом поможет власти всех уровней не только общаться с людьми в удобной для них форме и в кратчайшие сроки. Но и быстрее разбираться в причинах возникновения проблем, оперативно реагировать на их устранение, выстроить эффективную управленческую систему», – подчеркнул Сергей Ильиных.