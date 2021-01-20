Администрация Томской области: «Призывы к участию в акции в поддержку Навального – провокация»

Замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных назвал призывы к участию в акции в поддержку арестованного Алексея Навального «спланированной провокацией». Несмотря на то, что мэрия Томска не согласовала шествие, организаторы намерены его провести.

Телеграм-канал обладминистрации пишет, что уведомление о проведении митинга 23 января было подано в мэрию Томска 19 января. По закону, уведомление нужно подавать не позднее 10 дней до мероприятия. Из-за нарушения сроков мэрия отказалась согласовать шествие, говорится в сообщении.

Можно предположить, что организаторы намеренно подали уведомление поздно, зная, что им откажут. Надо четко понимать – комитет общественной безопасности принял именно такое решение, потому что организаторы не укладываются в сроки подачи уведомления, – заявил Сергей Ильиных. – Если такое мероприятие состоится, оно будет признано незаконным. Любые призывы к участию в акции – спланированная провокация.

При этом один из организаторов мероприятия, координатор Томского штаба Навального и депутат гордумы Ксения Фадеева рассказала ТВ2, что их команда, несмотря на отказ, собирается провести шествие 23 января. Она надеется, что акция пройдет без массовых задержаний.

Официальный телеграм-канал Томской области редко что-то пишет, а тут нам посвятили целый пост. Наверное, им звонят отовсюду, топают ножками и кричат, что в регионах нельзя сейчас допустить крупных акций, – прокомментировала Ксения Фадеева. – Сергей Ильиных – человек, который отвечает за внутреннюю политику Томской области, и он уже отличился с проигрышем выборов в сентябре. Сейчас Ильиных сильно нервничает. Ему нужно показать, что он делает все, чтобы это негодяи не вышли в центр города защищать свои права.

Ксения отметила, что впервые чиновники из комитета общественной безопасности привезти отказ в проведении акции в штаб Навального. «Это отдельно должно радовать людей, которые месяцами ждут внятного ответа от администрации, а получают отписки», – иронизирует девушка.

Фадеева добавила, что во встрече «ВК», созданной организаторами шествия, состоит уже более тысячи человек. «Будем делать все, чтобы пришло еще больше. Чем больше придет людей, тем ниже будет вероятность задержаний, – считает Ксения. – Понятно, что нас рано или поздно задержат, как организаторов, но мы надеемся, что массовых задержаний не будет».





Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.





В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.​ Накануне Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.





В Томске уже прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. 23 января штабы Навального планируют провести всероссийскую акцию протеста за его освобождение. Томский штаб подал уведомление о проведении мероприятия в мэрию города. Они планируют пройти шествием от Ново-Соборной площади до фонтана у областной администрации.



19 января ФКБ опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. В расследовании, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

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