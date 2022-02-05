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Администрация ТУСУРа выделила для медиков горбольницы № 3 служебный автомобиль

ТВ2 ТВ2

Администрация ТУСУРа выделила один служебный автомобиль медикам горбольницы № 3 в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации нагрузка на больницы возросла, любая помощь не будет лишней, спасибо администрации университета», — поблагодарил главный врач городской больницы № 3 Вадим Бойков.

Автомобиль с водителем из парка ТУСУРа задействован в организации медицинской помощи пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении в поликлинике горбольницы. Уточним, с осени 2021 года администрация университета тесно взаимодействует с горбольницей № 3. Так, в октябре на базе университета была совместно организована вакцинация сотрудников и студентов ТУСУРа.

Автор:  телеграм-канал «Область здоровья»
Автор:  телеграм-канал «Область здоровья»

Вчера в Томской области был подтвержден 801 случай ковида за сутки. Это новый рекордный показатель прироста за все время пандемии. Госпитализировано 177 человек, скончались трое пациентов, еще 286 человек выздоровели.

С начала пандемии в Томской области ковидом официально переболели 69 511 человек (без учета данных по Северску). 63 986 пациентов выздоровело. Оперштаб сообщает, что от ковида в регионе умерли 709 человек. Но это данные оперативной статистики. По данным Росстата, с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.

При этом, накануне глава Роспотребнадзора заявила о появившемся в стране более заразном подвиде омикрона BA.2, сообщает «Интерфакс». Заболевшие BA.2 обнаружены в Москве, республиках Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области. По словам Поповой, данные из «ряда стран» говорят о более высокой заразности этой линии. По данным датских ученых, заразность варианта BA.2 на треть выше, чем у родительской версии, но по тяжести болезни, вероятно, напоминает «старый» омикрон. Кроме того, подвариант легче заражает вакцинированных людей, но у них меньше вероятность передать его дальше. Из-за своей неуловимости для тестов в СМИ линию назвали «стелс-омикроном».

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