Администрация Томска выставила на аукцион «Томскстройзаказчик». Цена — 208 млн рублей

Начальная цена лота — 208,67 миллионов рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона — 10,4 миллиона рублей, размер задатка — 41,7 миллиона. Напомним, это второй этап приватизации «Томскстройзаказчика», первый прошел в 2017 году, когда муниципальное предприятие было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

Администрация Томска объявила аукцион по продаже 100-процентной доли в уставном капитале «УМП Томскстройзаказчик». Аукцион состоится 22 ноября в 10 часов по московскому времени на платформе «Национальная электронная площадка» . Заявки на участие принимаются до 15 ноября 10 часов (время московское).

«УМП Томскстройзаказчик» является одним из застройщиков города Томска и имеет богатую историю своего развития. Его «прародителем» является сформированное при Горисполкоме весной 1959 года управление капитального строительства. Структура создавалась как единый городской заказчик по строительству жилья и объектов соцкультбыта.

В частности, «УМП Томскстройзаказчик» построил единственное за Уралом дошкольное учреждение для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, многофункциональную детскую больницу на Московском тракте, центр детской неотложной кардиохирургии, областную детскую инфекционную больницу, введенный к 60-летию Победы Дом ветеранов и многие другие. Последние годы предприятие вело строительство домов по адресам: пер. Овражный, 2, ул. Некрасова, 45, ул. Челюскинцев, 2 , ул. Щорса, 9/1, ул. Сибирская, 66 и другие.

В своем активе предприятие также имеет земельные участки с разработанной проектно-сметной документацией для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Сибирской, 70-74 и ул. Сибирской, 84.