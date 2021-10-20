Администрация Томска планирует начать работу над новым Генпланом города в 2022 году

Мэрия Томска заложила в проекте бюджета на 2022 год 5 млн рублей на разработку нового Генерального плана города. Действующий Генплан разработан до 2030 года, строители, урбанисты и другие эксперты неоднократно отмечали то, что документ устарел.
«Сейчас мы столкнулись с рядом различных проблем Томска. И транспортной, и градостроительной. Вопрос разработки Генплана давно назрел», — отметил в рамках заседания комитета по архитектуре в Думе Томска заместитель начальника городского департамента архитектуры Сергей Чиков.
По его словам, в новом Генплане будут учитываться границы исторического поселения Томска. В мэрии надеются, что их наконец-то утвердят до конца 2021 года. Также в Генплане будет прорабатываться вопрос агломерации Томск — Северск и Томск — Томский район.
«Генплан — одна из немногих вещей, которые являются научно-исследовательской работой. Мы даже можем регулировать не ценой, а качеством лица, который выходит делать работы. Это очень сложный документ», — подчеркнул Чиков.
Действующий Генплан Томска был принят в 2007 году. Тогда документ четыре года разрабатывал питерский институт ЭНКО. После он полгода обсуждался в мэрии, Думе и на общественных слушаниях. Генплан является документом, на основе которого осуществляется планировка и застройка, а также другие виды градостроительной деятельности.
Тогда принятие нового Генплана было связано с растущей численностью населения Томска. Планировалось, что к 2030 году в Томске станет проживать 755 тысяч человек. На сегодняшний день численность населения Томска — около 568 тысяч жителей.