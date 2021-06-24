Администрация не смогла договориться с концессионером по газификации пяти территорий Томска

У администрации Томска не получилось заключить концессионное соглашение с «Газпром газораспределение Томск» по поводу газификации ряда территорий города. Предполагаемого концессионера не устроил размер прибыли.

«Администрация города Томска отрабатывала концессионное соглашение по газификации пяти городских территорий — вложения 300 миллионов рублей с «Газпром газораспределением Томск». Партнерам соглашение не интересно, ввиду отсутствия прибыли. Сыграло свою роль и повышение цен на материалы. Иных потенциальных концессионеров в городе нет», — отметил и.о. заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

По его словам, сейчас 11 тысяч домовладений нуждаются в подключении к газу.

«Составляющая стоимости газа больше 95% - стоимость самого газа. Стоимость услуг по транспортировке — это меньшая часть тарифа. Мы понимали, что за транспортировку газа можно получить один миллион рублей», — добавил Карпанин.

Он отметил, что также у мэрии нет понимания о том, как будет реализовываться инициатива президента России о бесплатном подключении домов к газу

«Федеральный закон был принят относительно недавно. Мы пока «Дорожной карты» не видели, информации у нас нет. Нужно сперва дождаться принятия подзаконных актов», — сказал Карпанин.

Депутаты в ходе обсуждения предложили мэрии поискать других возможных концессионеров. Депутат Максим Резников отметил, что нужно проработать величину возможной прибыли, а Владимир Самокиш предложил рассмотреть вариант газификации за счет муниципального бюджета (но в этом случае придется увеличить муниципальный долг).

«Понятно, что это будет длинный геморой растянутый во времени. Но надо либо дожимать Газпром, либо объявлять торги, делать ПСД и через муниципальный бюджет все проводить», — сказал Владимир Самокиш.

В свою очередь, спикер Думы Чингис Акатаев раскритиковал работу мэрии города.

«С начала ноября прошлого года мы все стали активно говорить, что газификация входит в тройку самых острых проблем Томска. Потом говорили, что пять локальных участков войдут в проект концессии. Восемь месяцев. И что мы сегодня слышим сейчас — что не пришли к соглашению по прибыли. Что мешало прийти к компромиссу? Газификация в Томске напоминает фарс. Есть определенная нерешительность и нежелание. <...> Газ упорно идет вокруг Томска. При том, что мы говорим, что газ — это благо для народа», — отметил Чингис Акатаев.