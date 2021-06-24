Администрация не смогла договориться с концессионером по газификации пяти территорий Томска
У администрации Томска не получилось заключить концессионное соглашение с «Газпром газораспределение Томск» по поводу газификации ряда территорий города. Предполагаемого концессионера не устроил размер прибыли.
«Администрация города Томска отрабатывала концессионное соглашение по газификации пяти городских территорий — вложения 300 миллионов рублей с «Газпром газораспределением Томск». Партнерам соглашение не интересно, ввиду отсутствия прибыли. Сыграло свою роль и повышение цен на материалы. Иных потенциальных концессионеров в городе нет», — отметил и.о. заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.
По его словам, сейчас 11 тысяч домовладений нуждаются в подключении к газу.
«Составляющая стоимости газа больше 95% - стоимость самого газа. Стоимость услуг по транспортировке — это меньшая часть тарифа. Мы понимали, что за транспортировку газа можно получить один миллион рублей», — добавил Карпанин.
Он отметил, что также у мэрии нет понимания о том, как будет реализовываться инициатива президента России о бесплатном подключении домов к газу
«Федеральный закон был принят относительно недавно. Мы пока «Дорожной карты» не видели, информации у нас нет. Нужно сперва дождаться принятия подзаконных актов», — сказал Карпанин.
Депутаты в ходе обсуждения предложили мэрии поискать других возможных концессионеров. Депутат Максим Резников отметил, что нужно проработать величину возможной прибыли, а Владимир Самокиш предложил рассмотреть вариант газификации за счет муниципального бюджета (но в этом случае придется увеличить муниципальный долг).
«Понятно, что это будет длинный геморой растянутый во времени. Но надо либо дожимать Газпром, либо объявлять торги, делать ПСД и через муниципальный бюджет все проводить», — сказал Владимир Самокиш.
В свою очередь, спикер Думы Чингис Акатаев раскритиковал работу мэрии города.
«С начала ноября прошлого года мы все стали активно говорить, что газификация входит в тройку самых острых проблем Томска. Потом говорили, что пять локальных участков войдут в проект концессии. Восемь месяцев. И что мы сегодня слышим сейчас — что не пришли к соглашению по прибыли. Что мешало прийти к компромиссу? Газификация в Томске напоминает фарс. Есть определенная нерешительность и нежелание. <...> Газ упорно идет вокруг Томска. При том, что мы говорим, что газ — это благо для народа», — отметил Чингис Акатаев.
Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию поручил обеспечить бесплатный подвод газа к домовладениям до 2023 года. Директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что программа бесплатной газификации частного сектора затронет только дома площадью не более 300 квадратных метров и тех, чьи домовладения находятся на удалении от газораспределительной сети не более чем на 200 метров.
До конца 2023 года мэрия Томска планировала газифицировать поселки Штамово, Спутник, где нужно было построить 10 километров сетей, а также поселки Кузовлево (12 километров сетей), Лоскутово (11 километров сетей). Проект по замене сжиженного газа на природный администрация планировала реализовать в многоквартирниках на улицах Учебной и Тимакова. Общая стоимость работ составляла 423 миллиона рублей, из которых 323 миллиона пойдут на корректировку проектной документации.