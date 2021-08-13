Абоненты Tele2 с помощью Госключа смогут удаленно регистрировать SIM-карты

Оператор Tele2 первым из российских операторов предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи. Возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети оператора, не выходя из дома. Этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года. «Госключ» будет использоваться не только в сфере связи – при этом именно сервис Tele2 запускает переход к удобному цифровому подписанию юридически значимых документов.

«Из-за пандемии клиенты привыкли решать все вопросы удаленно, онлайн-шопинг не стал исключением. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале Tele2 увеличилось на 20%, – говорит директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. – В текущей эпидемиологической обстановке для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы стремимся предугадывать ожидания абонентов и первыми на рынке интегрировать лучшие решения. В запуске инноваций мы прежде всего исходим из того, чтобы самые рутинные процессы были максимально удобными и быстрыми для наших действующих и новых пользователей. В дополнение к уже работающему сценарию мы в сотрудничестве с регулятором предложили клиентам подключение с помощью неквалифицированной электронной подписи. Приложение «Госключ» будет использоваться для оказания услуг из самых разных сфер, но именно мобильные сервисы Tele2 стали первым продуктом на базе приложения».

Ранее клиенты могли активировать карты удаленно, пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы. Теперь у клиентов появилась новая возможность регистрации SIM-карт – через приложение «Госключ».

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и установленное приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. «Госключ» генерирует случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП), который сохраняется в этом мобильном приложении.

Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант «Госключ» в приложении «Мой Tele2». После этого клиент бесшовно переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Так оно сообщает о получении договора Tele2 об оказании услуг связи. Как обладатель сгенерированной УНЭП клиент подписывает его нажатием на кнопку приложения «Госключ». Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.