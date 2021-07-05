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Главная Новости «Яблоко» определилось с кандидатами в Госдуму от Томской области
Новости

«Яблоко» определилось с кандидатами в Госдуму от Томской области

ТВ2
ТВ2 ТВ2
4 часа назад

На съезде партии «Яблоко» утвердили список кандидатов от партии на выборы в Госдуму. От Томской области по одномандатным округам в него вошли Василий Еремин и Игорь Лютаев.

В общефедеральную часть списка вошел только председатель партии Николай Рыбаков. Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский впервые отказался баллотироваться в Госдуму.

Федеральная часть списка состоит из 90 региональных групп. Всего в него вошли 310 кандидатов. Кроме того, съезд утвердил список из 161 кандидата по одномандатным округам.

«Также утвержден федеральный список партии, в котором семь кандидатов от Томской области», — сообщила в соцсетях председатель томского отделения партии «Яблоко» Татьяна Левченко.

При этом, партия не выдвинула экс-руководителя столичного штаба Навального Олега Степанова (Мосгорсуд 9 июня признал штабы Навального экстремистской организацией, как и ФБК, ранее признанный НКО-иноагентом), муниципального депутата Дениса Шендеровича, который связал такое решение с поддержкой митингов в защиту Навального. Также «Яблоко» не выдвинуло бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, который в 2019 году работал в штабе Любови Соболь. 

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