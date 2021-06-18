Абитуриенты, прием: в вузах Томска стартует приемная кампания

Приемная кампания в вузы стартует с 20 июня. Как пройдет приемная кампания и какие нововведения ждут будущих абитуриентов, в обзоре ТВ2.

До 50 заявлений

Прием документов для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями самостоятельно, завершится 29 июля 2021 года. При этом, изменилось количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе. Если раньше можно было подавать документы в пять вузов по трем направлениям в каждом, то теперь можно подать заявления на десять специальностей и направлений. Кроме того, в 2021 году вузам предоставляется право проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям в пределах одной группы. Это позволит сначала подать заявление на факультет, а уже после первого – второго курса, выбрать специализацию. Конкурсные списки должны быть опубликованы на сайтах вузов не позднее 27 июля. Если раньше учреждения могли обновлять их раз в сутки, то теперь они обязаны это делать не реже пяти раз в день. Из-за коронавируса в вузах отменили вторую волну зачисления. Приказы по приоритетному зачислению (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) выйдут 30 июля, а по основному этапу — 5 августа. Кроме того, университеты смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на незаполненные места на основании конкурсных списков (раньше такой механизм отсутствовал).

Повлиял ковид и на форму подачи документов. С этого года вузы обязаны принимать документы в режиме онлайн – в электронной форме их можно отправить через информационные системы самих организаций либо через специальный сервер «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги. Поступающий может прикрепить и электронный дубликат аттестата к пакету документов. Зачислять будут по одному документу - согласию на зачисление. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее 17 августа.

А что в Томске?

В ТГУ приемная кампания началась уже 18 июня. Заявления о приеме в ТГУ в этом году принимают как онлайн, так и очно. Подать документы можно, не дожидаясь результатов ЕГЭ. «В этом году федеральный порядок приема позволяет нам начать приемную кампанию в очном формате. Поскольку в университете действует пропускной режим, мы предусмотрели этот момент и организовали прием документов там, куда не нужно получать пропуск, – говорит начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов. – Сотрудники приемной комиссии будут принимать документы абитуриентов в главном корпусе ТГУ в 029 аудитории в будние дни с 9 утра до 5 вечера».

В 2021 году количество бюджетных мест на все уровни обучения в ТГУ увеличено до 3 710 мест. Всего с учетом поступающих на платную форму вуз предполагает принять более 4,5 тысяч первокурсников. Евгений Павлов отмечает, что в правилах приема не только учитываются результаты ЕГЭ, но и предусмотрены дополнительные баллы за активное участие в мероприятиях ТГУ. Поступившим в ТГУ победителям и призерам олимпиад, а также высокобалльникам в первом семестре будет выплачиваться повышенная стипендия – до 20 тысяч рублей.

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У поступающих в ТПУ на выбор 35 направлений бакалавриата и специалитета, 33 — магистратуры. Подать заявление в вуз абитуриенты могут на собственном портале ТПУ или через портал «Госуслуги». В этом году университет готов принять 3 671 абитуриента на бюджетные места (включая Юргинский технологический институт ТПУ), из них 1908 на очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата и специалитета. «Очный штаб приемной комиссии Томского политеха в этом году развернется в Международном культурном центре (ул. Усова, 13-в). Абитуриенты могут прийти лично подать заявление и задать вопросы о поступлении и учебе. В штабе будут соблюдены все противоэпидемиологические меры», — уточняет ответственный секретарь приемной комиссии ТПУ Александр Денисевич. Чтобы поступить в университет, нужно сдать три экзамена, как и раньше. Но теперь один экзамен будет вариативным. В Томском политехе на большей части направлений подготовки русский язык и математика являются обязательными, в качестве третьего предмета абитуриент может выбрать один из двух предложенных (физика или информатика, физика или химия и т.п.). «Всего в 2021-22 учебном году в Томском политехе для абитуриентов подготовлено 3 671 бюджетное место (с учетом ЮТИ, ред.) на все уровни и формы обучения. Это на 865 мест больше, чем в 2020 году. Количество мест на договорной основе в этом году составляет 1026. Поэтому мы ждем всех, кто готов вместе с нами начать постигать науку и менять мир к лучшему», — добавляет Александр Денисевич. Наибольший прирост бюджетных мест по очной форме обучения получили популярные среди абитуриентов направления подготовки бакалавриата и специалитета: «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (+21 место), «Экология и природопользование» (+24 места), «Электроника и наноэлектроника» (+27 мест), «Химическая технология» (+20 мест), «Техносферная безопасность» (+24 места), «Биотехнология» (+20 мест).

СибГМУ в этом году начал принимать документы раньше всех – на сайте вуза сказано, что приемная кампания стартовала еще 12 мая. Прием документов продлится до 15 августа. В вуз смогут поступить порядка 500 целевиков. Доля целевого приема на лечебном факультете составит 60%, на педиатрическом - 75 %. «Целевые квоты на обучение в СибГМУ предусмотрены не для всех субъектов страны. Кроме того, наличие договора с медицинским учреждением не дает права поступления в университет без конкурса, но при этом выделяет «целевиков» в отдельную конкурсную группу. Внутри нее, в среднем, на одно место претендуют 1,5-2 человека, в то время как в общем конкурсе — не менее 5-7 человек на место», - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии СибГМУ Иван Шибалков. В целом, в 2021 году на бюджетные места смогут поступить сразу 996 абитуриентов. «Возросло количество бюджетных мест на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Клиническая психология», «Сестринское дело». Возобновлен прием обучающихся на бюджетные места по специальностям «Социальная работа» и «Менеджмент»», - отметил ответственный секретарь приемной комиссии СибГМУ Иван Шибалков.

В ТГАСУ приемная кампания также началась 18 июня. Продолжается прием в магистратуру, который начался 1 февраля. «Особенность нынешней приемной кампании в том, – поясняет ответственный секретарь приемной комиссии ТГАСУ Дмитрий Колмогоров, – что она пройдет как в очном, так и дистанционном формате. Абитуриенты могут подать заявления непосредственно в приемную комиссию ТГАСУ или в электронном виде через сайт ТГАСУ». В этом году в вузе предусмотрено очных 566 бюджетных мест по направлениям бакалавривата и 104 бюджетных места по направлениям специалитета. На заочке для бакалавров и специалистов есть 74 бюджетных места. Для магистрантов 265 очных бюджетных мест и 85 заочных.