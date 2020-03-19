Абакан стал первым городом России, где ввели режим ЧС из-за коронавируса

С 18 марта власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией.

Помимо введения режима ЧС, власти Абакана создали оперативный штаб, который будет работать каждый день и сообщать оперативную информацию абаканцам.

С 18 марта мы вводим на территории города Абакана режим ЧС, который позволит нам более оперативно реагировать на распространение коронавируса, — обратился к жителям мэр Абакана Алексей Лемин. — Созданный на сегодняшнем заседании штаб будет работать ежедневно в постоянном режиме и доводить объективную информацию до населения.

Лемин добавил, что с 18 марта отменяются все массовые мероприятия, провести которые собиралась мэрия Абакана. Другим организаторам от проведения мероприятий также рекомендовано отказаться. Школьники города уходят на досрочные каникулы, а по их окончании учащихся переведут на досрочное обучение. Дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме, но родителям рекомендуют отказаться от их услуг.





Работодателям власти Абакана рекомендуют не отправлять сотрудников за рубеж, ежедневно измерять температуру у персонала и проводить дезинфекцию рабочих мест.





По словам начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Хакасии, уже определен круг лиц, контактировавших с инфицированным гражданином, они находятся дома в режиме самоизоляции. Состояние больного стабильное, его лечат в инфекционном стационаре.





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