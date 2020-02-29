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29 февраля,
2020
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Новости

«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова в центре Томска напротив здания магазина «Тысяча мелочей» прошел пикет против политических репрессий и узурпации власти. Это редкий случай за последние годы, когда городские и областные власти согласовали проведение политической акции не на окраине, а в самом центре города. 

«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий

«Мы подавали уведомление и в мэрию, и в обладминистрацию, и к моему большому удивлению, — рассказывает руководитель Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, — нам согласовали. Возможно это связано с тем, что мы выиграли суд против Облдумы, которая приняла несколько лет назад решение о запрете митингов рядом с Белым домом. Они подумали, что мы снова пойдем в суд и может быть они этого не хотели, но точно я не знаю. Но мы довольны тем, что согласовали и в кои-то веки люди могут собраться не где-то на отшибе на Авангарде или на Высоцкого, а прямо в центре города около областной администрации. 

Олег Водянкин начальник управление организации охраны общественного порядка УМВД по Томской области
Олег Водянкин начальник управление организации охраны общественного порядка УМВД по Томской области

Я пришел потому, что хочу быть солидарен с теми, кто сейчас незаконно  осужден, с политзаключнными. Чтобы как-то их морально поддержать. Чтобы власть видела, что людям не все равно, — говорит Тимур Тухватуллин.

«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий

Важно не бояться высказывать свое мнение. Людям пытаются показать, что от них ничего не зависит, что их мнение ничего не значит. Поэтому важно организовываться, важно выходить и как можно громче заявлять о своей гражданской позиции. Для этого есть легальные пути и надо их использовать, — считает Андрей Фатеев.

«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий
«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий

Напомним, российский политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. За пять лет убийство Немцова так и не было расследовано до конца. На скамье подсудимых оказались исполнители: Заур Дадаев, Анзор и Шадин Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Еще один подозреваемый, Бислан Шаванов, погиб при задержании в Грозном.


В июле 2017 года присяжные признали пятерых обвиняемых виновными, суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Дадаев был чеченским силовиком, заместителем командира батальона в полке «Север»: официально в день убийства он был «в отпуске». Нити расследования тянулись в Чечню, однако, несмотря на требования адвокатов погибшего, по делу об убийстве не были допрошены ни непосредственный командир Дадаева Руслан Геремеев, ни глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Присяжные выносили свой вердикт против киллеров по делу об «убийстве без мотива», даже формальной попытки установить заказчика следствием предпринято не было.


Фото Льва Мучника.

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