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29 апреля,
2020
Новости

«А Путина все нет»: реакция соцсетей на новое обращение президента и его опоздание на 2,5 часа

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Владимир Путин пятый раз за месяц выступил с обращением к населению. Предполагалось, что обращение начнется в 15.00 по-московскому времени, но президент опоздал на два с половиной часа. Конечно же, в сетях такая задержка не осталась незамеченной.

После того, как выступление состоялось в соцсетях обсудили его содержание — введение нового праздника и дополнительные нерабочие дни в мае.

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