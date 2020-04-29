«А Путина все нет»: реакция соцсетей на новое обращение президента и его опоздание на 2,5 часа
Владимир Путин пятый раз за месяц выступил с обращением к населению. Предполагалось, что обращение начнется в 15.00 по-московскому времени, но президент опоздал на два с половиной часа. Конечно же, в сетях такая задержка не осталась незамеченной.
Ахах pic.twitter.com/nEj4QPESAW— Roustem Adagamov (@adagamov) April 28, 2020
Мне кажется Людмила Путина ушла от мужа потому что он постоянно заставлял её ждать.— Olya Guseva (@GusevaOlyaa) April 28, 2020
жду обращения путина который как всегда опаздывает pic.twitter.com/QE6l4WiW6d— саша (@avesayno) April 28, 2020
Мне кажется, анонс выступлений Путина "после 15" - это специальная разновидность унижений, придуманных Кремлем. Россияне от правительства не то что помощи не заслужили, а даже точного времени— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 28, 2020
Обращение Путина "после 15:00". Минуло два часа. Пробки на подходе к компьютеру? pic.twitter.com/0ydwsGZPqv— Burakova Anastasia (@a_burakova) April 28, 2020
Журналисты уже вынуждены писать, что обращение Путина «ожидается около 16:30». Так и с окончанием президентства. Ожидается около 2030.— Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) April 28, 2020
— Владимир Владимирович, вас там люди ждут— Сталингулаг (@StalinGulag) April 28, 2020
— Какие люди?!
— Ну, уже несколько часов ждут, вашего обращения
— КАКИЕ ЛЮДИ?! ОТКУДА ЭТИ ГОЛОСА?! КТО ОТКРЫЛ БУНКЕР?!
Уж шутки кончились,— Сергей Кузнецов (@c60000) April 28, 2020
А Путина все нет...
Владимир Владимирович настолько любит показывать, кто тут главный, что опаздывает даже на прямые эфиры— вальсырующие (@DariaSuzumi) April 28, 2020
теория: так называемые опоздания Владимира Путина – это великий план, направленный на то, чтобы вы (и мы) по два часа в неделю смотрели "Россию-24" и убеждались в том, что у нас все здорово и хорошо!— Liza Fokht (@lizafoht) April 28, 2020
После того, как выступление состоялось в соцсетях обсудили его содержание — введение нового праздника и дополнительные нерабочие дни в мае.
- Владимир Владимирович, дайте людям денег.— Ms.Holmes (@july_pantera) April 28, 2020
- Объявляю новый праздник: День работника скорой помощи.
-Владимир Владимирович, у народа и у малых/средних бизнесов кончаются деньги, сколько вы планируете выделить денег на обеспечение всего этого?— Егор 104 (@warmtrapgun) April 28, 2020
-да, 6,7,8 мая сделаем нерабочими днями, пик еще не пройден. pic.twitter.com/jouS5nXb6x
Путин: нам удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса, я считаю нужным продлить нерабочие дни до 11 мая— Артём Трещенко (@treschenko24) April 28, 2020
Русские с 1 по 11 мая: ШАШЛЫНДОС ШАШЛЫНДОС 🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻
Путин задержался на два часа, потому что словил истерический смех от того, что придумал на все вопросы ответить новым праздником.— Харик Оханисян (@Garik_R_O) April 28, 2020
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