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«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми»: Дмитрий Муратов выступил с нобелевской речью

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10 декабря в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2021 год. Награду получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. 

Дмитрий Муратов в своей речи напомнил слова Андрея Сахарова о том, что «свобода убеждений является основой прогресса». 

«Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы. Такое молоко без коровы… Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови, — слабые люди. А вот угрожать миру войной — долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости».

Автор:  Odd Andersen / AFP / Scanpix / LETA
Автор:  Odd Andersen / AFP / Scanpix / LETA

Он упомянул Алексея Навального, попытки ликвидации общества «Мемориал» (признан иностранным агентом), а также предложил создать Международный трибунал против пыток, а также заявил, что журналистика в России переживает темные времена.

«За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда… Такое случалось в нашей истории. В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, «философский пароход» — очередной рейс, на котором большевики выгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты. На пароходе «Обербургомистр Хакен» отправили в изгнание будущего изобретателя вертолетов Сикорского, создателя телевидения Зворыкина, философов Франка, Ильина, Питирима Сорокина. Крупнейший мыслитель Николай Бердяев тоже был там. Как и всем, ему разрешили взять пижаму, две рубашки, две пары носков и зимнее пальто. Так Родина попрощалась со своими великими гражданами: вещи оставляйте, а мозги можете забирать с собой. С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолет». Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию». 

В конце своей речи Дмитрий Муратов предложил почтить минутой молчания память журналистов, которые погибли, и поддержать тех, кто подвергается преследованиям.

«В русском и в английском, и в других языках есть поговорка: «Собака лает, а караван идет» — The dogs bark, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно, только когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании. 

P. S. Я хотел сэкономить минуту. Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессой коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми».

Автор: Дождь. Включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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