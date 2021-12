«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми»: Дмитрий Муратов выступил с нобелевской речью

Он упомянул Алексея Навального, попытки ликвидации общества «Мемориал» (признан иностранным агентом), а также предложил создать Международный трибунал против пыток, а также заявил, что журналистика в России переживает темные времена.

В конце своей речи Дмитрий Муратов предложил почтить минутой молчания память журналистов, которые погибли, и поддержать тех, кто подвергается преследованиям.

«В русском и в английском, и в других языках есть поговорка: «Собака лает, а караван идет» — The dogs bark, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно, только когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании.

P. S. Я хотел сэкономить минуту. Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессой коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми».