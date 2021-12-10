«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми»: Дмитрий Муратов выступил с нобелевской речью

«Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы. Такое молоко без коровы… Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: те политики, которые избегают крови, — слабые люди. А вот угрожать миру войной — долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости».

Он упомянул Алексея Навального, попытки ликвидации общества «Мемориал» (признан иностранным агентом), а также предложил создать Международный трибунал против пыток, а также заявил, что журналистика в России переживает темные времена.

«За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда… Такое случалось в нашей истории. В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, «философский пароход» — очередной рейс, на котором большевики выгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты. На пароходе «Обербургомистр Хакен» отправили в изгнание будущего изобретателя вертолетов Сикорского, создателя телевидения Зворыкина, философов Франка, Ильина, Питирима Сорокина. Крупнейший мыслитель Николай Бердяев тоже был там. Как и всем, ему разрешили взять пижаму, две рубашки, две пары носков и зимнее пальто. Так Родина попрощалась со своими великими гражданами: вещи оставляйте, а мозги можете забирать с собой. С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо «философского парохода» улетает «журналистский самолет». Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию».

В конце своей речи Дмитрий Муратов предложил почтить минутой молчания память журналистов, которые погибли, и поддержать тех, кто подвергается преследованиям.