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«А что так много?»: томичи получили платежки за тепло

ТВ2 ТВ2

Томичи пожаловались в редакцию ТВ2 на пришедшие квитанции за услуги отопления, в которых цифры в колонках «оплата по факту» и «оплата по 1/12» совпадают. При этом, томичи, которые платили по 1/12, сейчас должны доплатить в среднем от 2 до 9 тысяч рублей.

В «ТомскРТС» объясняют, что традиционно томичи могут выбрать два способа оплаты — по факту или по 1/12. В строке «Отопление (факт)» выставлен счёт за тот объем тепла, который конкретная квартира потребила за месяц, а в строке «Отопление (1/12)» cумма каждый месяц одинаковая. В конце года количество тепла, которое было предъявлено к расчету по 1/12 сравнивается с количеством тепла, которое дом потребил за год фактически. Высчитывается разница, которая либо списывается, либо доначисляется в зависимости от результата корректировки. Поэтому в конце каждого года суммы к оплате по факту и по 1/12 равны.

«Поскольку в  2021 году температура наружного воздуха была на 2,1 градусов ниже, чем в 2020 году, расход тепловой энергии для обогрева жилых помещений был больше. Кроме того, количество дней отопительного периода в 2021 году было больше на 19 дней, чем в 2020 году (234 дня действовало отопление в 2021 году, а в 2020 — 215 (отопление в 2021 году отключили в мае, а в 2020 году в апреле). В связи с этими факторами абоненты увидели в квитанциях за декабрь доначисление по результатам корректировки с 1/12 на факт потребления по итогам года», — прокомментировала ТВ2 руководитель направления по связям с общественностью «ТомскРТС»  Марина Терехина.

В организации подчеркивают, что менять способ оплаты можно без заявлений, просто выбирая нужную строчку.

«Но при этом нужно обязательно оплачивать не только текущее начисление, но и долг, который есть на начало месяца по выбранному способу оплаты. В любом случае сумма оплат абонента в конце года будет сравниваться с начисленной по факту, и если есть переплата, то ее зачтут в счет будущих начислений, а если оплаченная сумма окажется меньше выставленной, то разницу придется доплатить», — поясняют в  «ТомскРТС». 

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