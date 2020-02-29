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29 февраля,
2020
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А что ты снял для «Томских шотов»? На конкурс приходят первые короткометражки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На конкурс очень короткого кино «Томские шоты» приходят первые работы. Дания Хисматова уложила в 7 секунд драматическое действо под названием «Неделя». 

А Александр Зигаев рассказал трогательную историю взросления при помощи семейных фотоархивов и стихов Мальвины Матрасовой в исполнении Александра Бобкова.

У вас есть оригинальные идеи для собственного киновысказывания? Тогда торопитесь! Ценные призы ждут томских и не только мастеров (и любителей!) короткого метра.


Напоминаем, что Номинации фестиваля-2020 традиционны: «7 секунд» (цифра хорошая), «29 секунд» (по числу лет телекомпании), «60 секунд» (потому что это одна минута) и появившаяся в прошлом году «Семейная киноистория: Моя семья в ХХ веке» (для которой установлен специальный таймер — до 5 минут). Отдельный приз достанется победителю онлайн-голосования. Подробные правила, порядок действий и все о призах — здесь.


Гран-при за лучшую работу конкурса — 50 тысяч рублей. Отдельный приз достанется победителю онлайн голосования. Прием работ — до 1 апреля 2020 года.

А что ты снял для «Томских шотов»? На конкурс приходят первые короткометражки

Поискать вдохновение и просто получить удовольствие от просмотра можно, познакомившись с прошлогодними шотами:


«7 секунд»

Есть идея для очень короткого киновысказывания? Тогда попробуйте сформулировать ее за 7 секунд! Здесь выложены конкурсные работы от (супер!) лаконичных режиссеров!


«29 секунд»

Как показывает практика, за 20+ секунд можно снять и драму, и комедию, и фильм ужасов. Заметим - по всем законам жанра: с завязкой, развитием, кульминацией и финалом!


«60 секунд»

За одну киношную минуту можно показать целую жизнь. Ну, или случай из жизни. При этом виртуозные режиссеры за 60 секунд не только высказываются сами, но и успевают дать слово своим героям!


«Моя семья в ХХ веке»

Самые сильные истории - невыдуманные. Мы предлагаем вам поискать сюжеты в семейных архивах. Что выпало на долю ваших родителей, бабушек и дедушек в ХХ веке? Расскажите. Время есть. До 5 минут.

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