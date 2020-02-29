А что ты снял для «Томских шотов»? На конкурс приходят первые короткометражки

На конкурс очень короткого кино «Томские шоты» приходят первые работы. Дания Хисматова уложила в 7 секунд драматическое действо под названием «Неделя».

А Александр Зигаев рассказал трогательную историю взросления при помощи семейных фотоархивов и стихов Мальвины Матрасовой в исполнении Александра Бобкова.

У вас есть оригинальные идеи для собственного киновысказывания? Тогда торопитесь! Ценные призы ждут томских и не только мастеров (и любителей!) короткого метра.





Напоминаем, что Номинации фестиваля-2020 традиционны: «7 секунд» (цифра хорошая), «29 секунд» (по числу лет телекомпании), «60 секунд» (потому что это одна минута) и появившаяся в прошлом году «Семейная киноистория: Моя семья в ХХ веке» (для которой установлен специальный таймер — до 5 минут). Отдельный приз достанется победителю онлайн-голосования. Подробные правила, порядок действий и все о призах — здесь.





Гран-при за лучшую работу конкурса — 50 тысяч рублей. Отдельный приз достанется победителю онлайн голосования. Прием работ — до 1 апреля 2020 года.