«А был ли мопсик?»: в Томске полицейские установили лжепродавца мопсов

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД установили подозреваемого в совершении серии мошенничеств по продаже мопсов. Им оказался житель Томска 2001 года рождения, сообщается на сайте УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, молодой человек приобрел две собаки породы «мопс», чтобы заниматься их разведением и получать дополнительный заработок с продажи щенков. Однако собаки потомства не давали, поэтому подозреваемый решил обманом похищать деньги у людей.

Он размещал объявления о продаже мопсов на одном из известных интернет- сервисов, указывая цену ниже рыночной. Поэтому молодому человеку активно поступали звонки и сообщения от потенциальных покупателей. В ответ подозреваемый отправлял им видеозаписи и фотографии щенков, которых у него нет и не было, и убеждал заранее переводить на его банковскую карту оплату. После поступления денежных средств молодой человек сразу переставал выходить на связь.

Материальный ущерб в сумме составляет более 70 тысяч рублей. Частично он уже возмещен потерпевшим.