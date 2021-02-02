+99 в Томской области: статистика Оперштаба по коронавирусу на 2 февраля

За прошедшие сутки в Томской области официально зафиксировали 99 случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.





Таким образом, общее число всех официально подтвержденных случаев болезни составило 28 421, 25 598 пациентов выздоровели, за последние сутки — 97 человек. О новых случаях смерти от коронавирусной инфекции не сообщается. Отметим, в официальную статистику летальных исходов входят те случаи, когда пациент умирает исключительно от инфекции, случаи смерти больных коронавирусом, умерших от обострившихся на фоне COVID-19 сопутствующих заболеваний оперштаб не фиксирует. По этой статистике в Томской области скончались от COVID-19 267 человек.





Отметим, данные по заболевшим в Северске не входят в региональную статистику, сообщаются отдельно. По данным Межрегионального управления ФМБА России, на конец января в Северске общее число заболевших достигло почти семи тысяч человек, выздоровели около 6, 5 тысяч.