+99 в Томской области: статистика Оперштаба по коронавирусу на 2 февраля
За прошедшие сутки в Томской области официально зафиксировали 99 случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Таким образом, общее число всех официально подтвержденных случаев болезни составило 28 421, 25 598 пациентов выздоровели, за последние сутки — 97 человек. О новых случаях смерти от коронавирусной инфекции не сообщается. Отметим, в официальную статистику летальных исходов входят те случаи, когда пациент умирает исключительно от инфекции, случаи смерти больных коронавирусом, умерших от обострившихся на фоне COVID-19 сопутствующих заболеваний оперштаб не фиксирует. По этой статистике в Томской области скончались от COVID-19 267 человек.
Отметим, данные по заболевшим в Северске не входят в региональную статистику, сообщаются отдельно. По данным Межрегионального управления ФМБА России, на конец января в Северске общее число заболевших достигло почти семи тысяч человек, выздоровели около 6, 5 тысяч.
Как отметили в федеральном оперштабе, в России впервые с 28 октября число подтвержденных случаев заболевания стало ниже 17 тысяч.
«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 16 643, до 3 884 730. <...> Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 539 против 437 днем ранее, до 74 158. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,91%», — говорится на сайте.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?